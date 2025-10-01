На фронте зафиксировано 79 боестолкновений, самые горячие направления – Покровское и Торецкое, – Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 79.

Боевые действия на севере

Захватчики не прекращают наносить удары по приграничным населенным пунктам. От огня вражеской артиллерии пострадали районы населенных пунктов Хреновка Черниговской области; Ходино, Бачевск, Зноб-Трубчевск, Студенок, Симейкино, Винторивка Сумской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло четыре боестолкновения, одно из которых продолжается до сих пор. Кроме того, враг нанес восемь авиационных ударов, сбросив 25 управляемых авиабомб, а также совершил 100 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз атаковал позиции наших защитников в районах Волчанска, Нововасильевки и Каменки.

На Купянском направлении с начала суток враг наступательных действий не проводил.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении сегодня агрессор девять раз атаковал в районах населенных пунктов Грековка, Карповка, Колодязи, Мирное, Шандриголово, Торское и в направлении Нового Мира, Дробышево. Сейчас продолжаются пять боестолкновений.

На Северском направлении наши защитники отбили четыре попытки противника продвинуться вперед в районах населенных пунктов Григорьевка, Ямполь и Переездное.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили четыре атаки врага в направлениях населенных пунктов Бондарное, Миньковка и Орехово-Васильевка.

На Торецком направлении противник атаковал позиции наших войск в районах Щербиновки, Плещиевки, Торецка, Русина Яра и Полтавки. Силы обороны уже отбили 11 вражеских атак, еще три атаки продолжаются.

На Покровском направлении сегодня враг 19 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Шахово, Владимировка, Сухецкое, Миролюбовка, Новопавловка, Лисовка, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка и Филиал. До сих пор бои продолжаются в трех локациях.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили девять атак врага в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Андреевка-Клевцово, Вороное, Сосновка, Новониколаевка и Новогригорьевка. Еще три боестолкновения продолжаются до сих пор.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении зафиксировано четыре боестолкновения в районе населенного пункта Полтавка. Авиаудару подвергся населенный пункт Горькое.

На Ореховском направлении наши воины отбили одну атаку врага в направлении Новоданиловки.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили три вражеские атаки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

