РУС
2 494 14

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 111 480 человек (+920 за сутки), 11 223 танка, 33 324 артсистемы, 23 294 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 111 480 российских оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 1.10.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1111480 (+920) человек

танков - 11223 (+1) ед

боевых бронированных машин - 23294 (+3) ед

артиллерийских систем - 33324 (+13) ед

РСЗО - 1505 (+0) ед

средства ПВО - 1224 (+0) ед

самолетов - 427 (+0) ед

вертолетов - 346 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 65552 (+249)

крылатые ракеты - 3790 (+0)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 63274 (+33)

специальная техника - 3979 (+0)

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Группа ССО вплотную "размотала" позиции "элитной" 810-й бригады морской пехоты РФ на Северо-Слобожанском направлении: трое ликвидированных оккупантов, один пленный. ВИДЕО

ликвидация рф

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

Больше читайте в нашем Телеграм-канале!

Автор: 

армия РФ (20716) Генштаб ВС (7024) ликвидация (4081)
+7
Ти, тварина кацапська, пшов нах!
показать весь комментарий
01.10.2025 07:16 Ответить
+5
Є і приємне зранку. На росії масштабно палає черговий НПЗ. Цього разу - у Ярославлі
показать весь комментарий
01.10.2025 08:29 Ответить
+4
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
01.10.2025 08:25 Ответить
Героям слава!!!!!
Де ж ті сонцепьокі?
показать весь комментарий
01.10.2025 06:52 Ответить
Шановні, просимо писати також, скільки з загальних втрат є безповоротніми.
показать весь комментарий
01.10.2025 06:52 Ответить
Ти, тварина кацапська, пшов нах!
показать весь комментарий
01.10.2025 07:16 Ответить
О, свіженький кацап на рисова вся
показать весь комментарий
01.10.2025 07:38 Ответить
Про це тільки морг знає.
показать весь комментарий
01.10.2025 08:31 Ответить
Який там морг?! Хіба ворони, лисиці, дикі собаки та здичавілі свині...
показать весь комментарий
01.10.2025 09:03 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
01.10.2025 08:25 Ответить
Є і приємне зранку. На росії масштабно палає черговий НПЗ. Цього разу - у Ярославлі
показать весь комментарий
01.10.2025 08:29 Ответить
Здається вчора повідомляли про знищення установки з комплекту С-400 у Криму. Чи то врахували раніше, чи потім після підтвердження зарахують?
показать весь комментарий
01.10.2025 08:33 Ответить
уничтожена только РЛС, а сама установка целая, потому и не вошла
показать весь комментарий
01.10.2025 09:10 Ответить
Минув 4242 день москальсько-української війни.
50 одиниць знищеної техніки та 920 чумардосів за день.
Броня - 4. Арта та логістика теж мінімум. Війна переходить на беспілотні ситсеми та москальське м'ясо.
Загальна результативрість ППО перевалила за 70000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 111 000 це більше, ніж все населення Ліпецької області.
показать весь комментарий
01.10.2025 08:48 Ответить
показать весь комментарий
01.10.2025 08:51 Ответить
50 одиниць наземки за добу, поки що найменше в цьому році
Вперше з початку війни місячні втрати по танкам перевершили ББМ - 68 проти 65, проте це новий місячний антирекорд, до цього три найменші показники
танки - 84, 85, 87
ББМ - 140, 161, 207
Логістика також місячний антирекорд в цьому році - 2 875 од
320 тисяч чумардосів з початку року на тлі зменшення місячних втрат, другий місяць менше 30 тис
10 276 безпілотників за вересень, за весну 10 964, за літо 16 910
показать весь комментарий
01.10.2025 08:55 Ответить
 
 