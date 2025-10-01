Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 111 480 человек (+920 за сутки), 11 223 танка, 33 324 артсистемы, 23 294 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 111 480 российских оккупантов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 1.10.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1111480 (+920) человек
танков - 11223 (+1) ед
боевых бронированных машин - 23294 (+3) ед
артиллерийских систем - 33324 (+13) ед
РСЗО - 1505 (+0) ед
средства ПВО - 1224 (+0) ед
самолетов - 427 (+0) ед
вертолетов - 346 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня - 65552 (+249)
крылатые ракеты - 3790 (+0)
корабли/катера - 28 (+0)
подводные лодки - 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны - 63274 (+33)
специальная техника - 3979 (+0)
"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Де ж ті сонцепьокі?
50 одиниць знищеної техніки та 920 чумардосів за день.
Броня - 4. Арта та логістика теж мінімум. Війна переходить на беспілотні ситсеми та москальське м'ясо.
Загальна результативрість ППО перевалила за 70000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 111 000 це більше, ніж все населення Ліпецької області.
Вперше з початку війни місячні втрати по танкам перевершили ББМ - 68 проти 65, проте це новий місячний антирекорд, до цього три найменші показники
танки - 84, 85, 87
ББМ - 140, 161, 207
Логістика також місячний антирекорд в цьому році - 2 875 од
320 тисяч чумардосів з початку року на тлі зменшення місячних втрат, другий місяць менше 30 тис
10 276 безпілотників за вересень, за весну 10 964, за літо 16 910