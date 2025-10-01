Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 111 480 человек (+920 за сутки), 11 223 танка, 33 324 артсистемы, 23 294 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 111 480 российских оккупантов.

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 1.10.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1111480 (+920) человек

танков - 11223 (+1) ед

боевых бронированных машин - 23294 (+3) ед

артиллерийских систем - 33324 (+13) ед

РСЗО - 1505 (+0) ед

средства ПВО - 1224 (+0) ед

самолетов - 427 (+0) ед

вертолетов - 346 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 65552 (+249)

крылатые ракеты - 3790 (+0)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 63274 (+33)

специальная техника - 3979 (+0)

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

