Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 111 480 осіб (+920 за добу), 11 223 танки, 33 324 артсистеми, 23 294 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 111 480 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 1.10.25 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 1111480 (+920) осіб
танків - 11223 (+1) од
бойових броньованих машин - 23294 (+3) од
артилерійських систем - 33324 (+13) од
РСЗВ - 1505 (+0) од
засоби ППО - 1224 (+0) од
літаків - 427 (+0) од
гелікоптерів - 346 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 65552 (+249)
крилаті ракети - 3790 (+0)
кораблі / катери - 28 (+0)
підводні човни - 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни - 63274 (+33)
спеціальна техніка - 3979 (+0)
"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.
Де ж ті сонцепьокі?
50 одиниць знищеної техніки та 920 чумардосів за день.
Броня - 4. Арта та логістика теж мінімум. Війна переходить на беспілотні ситсеми та москальське м'ясо.
Загальна результативрість ППО перевалила за 70000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 111 000 це більше, ніж все населення Ліпецької області.
Вперше з початку війни місячні втрати по танкам перевершили ББМ - 68 проти 65, проте це новий місячний антирекорд, до цього три найменші показники
танки - 84, 85, 87
ББМ - 140, 161, 207
Логістика також місячний антирекорд в цьому році - 2 875 од
320 тисяч чумардосів з початку року на тлі зменшення місячних втрат, другий місяць менше 30 тис
10 276 безпілотників за вересень, за весну 10 964, за літо 16 910