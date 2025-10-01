УКР
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 111 480 осіб (+920 за добу), 11 223 танки, 33 324 артсистеми, 23 294 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 111 480 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 1.10.25 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1111480 (+920) осіб

танків - 11223 (+1) од

бойових броньованих машин - 23294 (+3) од

артилерійських систем - 33324 (+13) од

РСЗВ - 1505 (+0) од

засоби ППО - 1224 (+0) од

літаків - 427 (+0) од

гелікоптерів - 346 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 65552 (+249)

крилаті ракети - 3790 (+0)

кораблі / катери - 28 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни - 63274 (+33)

спеціальна техніка - 3979 (+0)

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Група ССО впритул "розмотала" позиції "елітної" 810-ї бригади морської піхоти РФ на Північно-Слобожанському напрямку: троє ліквідованих окупантів, один полонений. ВIДЕО

ліквідація рф

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

Топ коментарі
+7
Ти, тварина кацапська, пшов нах!
показати весь коментар
01.10.2025 07:16 Відповісти
+5
Є і приємне зранку. На росії масштабно палає черговий НПЗ. Цього разу - у Ярославлі
показати весь коментар
01.10.2025 08:29 Відповісти
+4
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показати весь коментар
01.10.2025 08:25 Відповісти
Героям слава!!!!!
Де ж ті сонцепьокі?
показати весь коментар
01.10.2025 06:52 Відповісти
Шановні, просимо писати також, скільки з загальних втрат є безповоротніми.
показати весь коментар
01.10.2025 06:52 Відповісти
Ти, тварина кацапська, пшов нах!
показати весь коментар
01.10.2025 07:16 Відповісти
О, свіженький кацап на рисова вся
показати весь коментар
01.10.2025 07:38 Відповісти
Про це тільки морг знає.
показати весь коментар
01.10.2025 08:31 Відповісти
Який там морг?! Хіба ворони, лисиці, дикі собаки та здичавілі свині...
показати весь коментар
01.10.2025 09:03 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показати весь коментар
01.10.2025 08:25 Відповісти
Є і приємне зранку. На росії масштабно палає черговий НПЗ. Цього разу - у Ярославлі
показати весь коментар
01.10.2025 08:29 Відповісти
Здається вчора повідомляли про знищення установки з комплекту С-400 у Криму. Чи то врахували раніше, чи потім після підтвердження зарахують?
показати весь коментар
01.10.2025 08:33 Відповісти
уничтожена только РЛС, а сама установка целая, потому и не вошла
показати весь коментар
01.10.2025 09:10 Відповісти
Минув 4242 день москальсько-української війни.
50 одиниць знищеної техніки та 920 чумардосів за день.
Броня - 4. Арта та логістика теж мінімум. Війна переходить на беспілотні ситсеми та москальське м'ясо.
Загальна результативрість ППО перевалила за 70000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 111 000 це більше, ніж все населення Ліпецької області.
показати весь коментар
01.10.2025 08:48 Відповісти
показати весь коментар
01.10.2025 08:51 Відповісти
50 одиниць наземки за добу, поки що найменше в цьому році
Вперше з початку війни місячні втрати по танкам перевершили ББМ - 68 проти 65, проте це новий місячний антирекорд, до цього три найменші показники
танки - 84, 85, 87
ББМ - 140, 161, 207
Логістика також місячний антирекорд в цьому році - 2 875 од
320 тисяч чумардосів з початку року на тлі зменшення місячних втрат, другий місяць менше 30 тис
10 276 безпілотників за вересень, за весну 10 964, за літо 16 910
показати весь коментар
01.10.2025 08:55 Відповісти
 
 