Премьер Нидерландов Схооф: Нарушение воздушного пространства свидетельствует об агрессивных намерениях РФ. Необходимо усилить оборону

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф предупредил, что Европа сталкивается с реальными военными угрозами со стороны России, и призвал страны ЕС и НАТО к более тесному сотрудничеству в сфере безопасности.

"Оборону нужно усилить из-за российской угрозы. Дроны, которые мы видели, в частности в Польше, а также нарушение воздушного пространства в Балтийском регионе, свидетельствуют об агрессивных намерениях России", - отметил Схооф.

Он отметил, что обороноспособность Европы пока не является достаточной и ее нужно срочно усилить, в том числе путем развития оборонной промышленности с учетом опыта Украины.

Глава правительства подчеркнул, что Европа должна гарантировать Украине возможность защищаться от российских атак не только путем поставки оружия, но и финансовой поддержки. По его словам, некоторые государства могут делать значительно больше, чем сейчас.

Также Схооф поддержал идею обсуждения использования замороженных российских активов для помощи Украине, отметив, что это следует делать с учетом финансовых и юридических рисков.

