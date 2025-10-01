УКР
Прем’єр Нідерландів Схооф: Порушення повітряного простору свідчить про агресивні наміри РФ. Треба посилити оборону

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф попередив, що Європа стикається з реальними військовими загрозами з боку Росії, і закликав країни ЄС та НАТО до тіснішої співпраці у сфері безпеки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Оборону потрібно посилити через російську загрозу. Дрони, які ми бачили, зокрема в Польщі, а також порушення повітряного простору в Балтійському регіоні, свідчать про агресивні наміри Росії", - зазначив Схооф.

 Він наголосив, що обороноздатність Європи поки що не є достатньою і її потрібно терміново посилити, у тому числі шляхом розвитку оборонної промисловості з урахуванням досвіду України.

Глава уряду підкреслив, що Європа має гарантувати Україні можливість захищатися від російських атак не лише шляхом постачання зброї, а й фінансової підтримки. За його словами, деякі держави можуть робити значно більше, ніж зараз.

Також Схооф підтримав ідею обговорення використання заморожених російських активів для допомоги Україні, зазначивши, що це слід робити з урахуванням фінансових та юридичних ризиків.

