РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8927 посетителей онлайн
Новости Осуждение корректировщика
435 5

Переодевался в пиксельную форму и собирал данные о ВСУ для врага, - на Сумщине будут судить предателя

сумщина

Сумская областная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении 44-летнего мужчины по факту совершения государственной измены. Спецслужбы РФ завербовали обвиняемого через один из мессенджеров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сумскую областную прокуратуру.

Как действовал обвиняемый?

Согласившись на сотрудничество, он объезжал г. Сумы и приграничную территорию Сумского района и фиксировал размещение военных формирований, наличие вооружения, их перемещение и тому подобное.

При этом, чтобы избежать разоблачения, мужчина переодевался в пиксельную форму и выдавал себя за военного ВСУ.

Также читайте: "Сдавал" оккупантам позиции Сил обороны возле района проведения Курской операции: предатель получил 15 лет тюрьмы, - СБУ

Передавал координаты мест скопления военных

Находясь на местах скопления военных, обвиняемый делал скриншоты экрана своего смартфона с точными координатами и отправлял спецслужбам РФ.

К тому же мужчина получал от куратора точные адреса, которые необходимо было проверить.

Приговора суда обвиняемый ждет под стражей.

Смотрите: Корректировал удары по Херсону: задержан медбрат, который работал агентом ФСБ, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!

Автор: 

Сумская область (3711) Сумы (1259) государственная измена (1632) корректировщик (124) Сумский район (417)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Уявляю що в в'язницi йому швидко вiдiрвуть генiталiї...
показать весь комментарий
01.10.2025 18:18 Ответить
їх так дохєра, що керівництво виправних установ вимушені їх тримати окремо, щоб не нажити собі головняка.
показать весь комментарий
01.10.2025 18:24 Ответить
Подивіться уважно, скільки такого лайна ************* наловили Захисники України, і де воно тепер, з отими геніталіями, дякуючи саботування =відсутності Змін щодо посилення покаранням для цих орків, упродовж 4 років, від Стефанчуків-зеленського та шмигаля+свириденко??!! У ТУРБОРЕЖИМІ, у ВРУ, тільки гроші зі статей на обороноздатність вони перекидали на асфальт з 2029 року!
Разумков гончарук рябошапка, та інше челядь зеленського, можуть це завсвідчити!
показать весь комментарий
01.10.2025 18:42 Ответить
Черговий шоу-серіал від привладних з Урядового кварталу, упродовж 4 років крутять, як про «СКОТІВ», про «важку долю» зрадників України, Бая, Мехеди, єфремова, мертвечука, кулініча….
показать весь комментарий
01.10.2025 18:22 Ответить
та вдягнить його в піксель та на ноль для виявлення вогневих точок противника запустить..
показать весь комментарий
01.10.2025 18:27 Ответить
 
 