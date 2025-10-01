Переодевался в пиксельную форму и собирал данные о ВСУ для врага, - на Сумщине будут судить предателя
Сумская областная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении 44-летнего мужчины по факту совершения государственной измены. Спецслужбы РФ завербовали обвиняемого через один из мессенджеров.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сумскую областную прокуратуру.
Как действовал обвиняемый?
Согласившись на сотрудничество, он объезжал г. Сумы и приграничную территорию Сумского района и фиксировал размещение военных формирований, наличие вооружения, их перемещение и тому подобное.
При этом, чтобы избежать разоблачения, мужчина переодевался в пиксельную форму и выдавал себя за военного ВСУ.
Передавал координаты мест скопления военных
Находясь на местах скопления военных, обвиняемый делал скриншоты экрана своего смартфона с точными координатами и отправлял спецслужбам РФ.
К тому же мужчина получал от куратора точные адреса, которые необходимо было проверить.
Приговора суда обвиняемый ждет под стражей.
