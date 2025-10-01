Переодевался в пиксельную форму и собирал данные о ВСУ для врага, - на Сумщине будут судить предателя

Сумская областная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении 44-летнего мужчины по факту совершения государственной измены. Спецслужбы РФ завербовали обвиняемого через один из мессенджеров.

Как действовал обвиняемый?

Согласившись на сотрудничество, он объезжал г. Сумы и приграничную территорию Сумского района и фиксировал размещение военных формирований, наличие вооружения, их перемещение и тому подобное.

При этом, чтобы избежать разоблачения, мужчина переодевался в пиксельную форму и выдавал себя за военного ВСУ.

Передавал координаты мест скопления военных

Находясь на местах скопления военных, обвиняемый делал скриншоты экрана своего смартфона с точными координатами и отправлял спецслужбам РФ.

К тому же мужчина получал от куратора точные адреса, которые необходимо было проверить.

Приговора суда обвиняемый ждет под стражей.

