Перевдягався в піксельну форму та збирав дані про ЗСУ для ворога, - на Сумщині судитимуть зрадника

Сумська обласна прокуратура затвердила та направила до суду обвинувальний акт стосовно 44-річного чоловіка за фактом вчинення державної зради. Спецслужби РФ завербували обвинуваченого через один із месенджерів.

Як діяв обвинувачений?

Погодившись на співпрацю, він обʼїжджав м. Суми і прикордонну територію Сумського району та фіксував розміщення військових формувань, наявність озброєння, їх переміщення тощо.

При цьому, щоб уникнути викриття, чоловік перевдягався у піксельну форму та видавав себе за військового ЗСУ.

Передавав координати місць скупчення військових

Перебуваючи на місцях скупчення військових, обвинувачений робив скріншоти екрана свого смартфона з точними координатами та надсилав спецслужбам РФ.

До того ж чоловік отримував від куратора точні адреса, які необхідно було перевірити.

На вирок суду обвинувачений чекає під вартою.

