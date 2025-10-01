УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9357 відвідувачів онлайн
Новини Засудження коригувальників
765 6

Перевдягався в піксельну форму та збирав дані про ЗСУ для ворога, - на Сумщині судитимуть зрадника

сумщина

Сумська обласна прокуратура затвердила та направила до суду обвинувальний акт стосовно 44-річного чоловіка за фактом вчинення державної зради. Спецслужби РФ завербували обвинуваченого через один із месенджерів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сумську обласну прокуратуру.

Як діяв обвинувачений?

Погодившись на співпрацю, він обʼїжджав м. Суми і прикордонну територію Сумського району та фіксував розміщення військових формувань, наявність озброєння, їх переміщення тощо.

При цьому, щоб уникнути викриття, чоловік перевдягався у піксельну форму та видавав себе за військового ЗСУ.

Також читайте: "Здавав" окупантам позиції Сил оборони біля району проведення Курської операції: зрадник отримав 15 років тюрми, - СБУ

Передавав координати місць скупчення військових

Перебуваючи на місцях скупчення військових, обвинувачений робив скріншоти екрана свого смартфона з точними координатами та надсилав спецслужбам РФ.

До того ж чоловік отримував від куратора точні адреса, які необхідно було перевірити.

На вирок суду обвинувачений чекає під вартою.

Дивіться: Коригував удари по Херсону: затримано медбрата, який працював агентом ФСБ, - СБУ. ВІДЕО+ФОТО

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Автор: 

Сумська область (4276) Суми (1002) державна зрада (1778) коригування (126) Сумський район (425)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Уявляю що в в'язницi йому швидко вiдiрвуть генiталiї...
показати весь коментар
01.10.2025 18:18 Відповісти
їх так дохєра, що керівництво виправних установ вимушені їх тримати окремо, щоб не нажити собі головняка.
показати весь коментар
01.10.2025 18:24 Відповісти
Подивіться уважно, скільки такого лайна ************* наловили Захисники України, і де воно тепер, з отими геніталіями, дякуючи саботування =відсутності Змін щодо посилення покаранням для цих орків, упродовж 4 років, від Стефанчуків-зеленського та шмигаля+свириденко??!! У ТУРБОРЕЖИМІ, у ВРУ, тільки гроші зі статей на обороноздатність вони перекидали на асфальт з 2029 року!
Разумков гончарук рябошапка, та інше челядь зеленського, можуть це завсвідчити!
показати весь коментар
01.10.2025 18:42 Відповісти
Черговий шоу-серіал від привладних з Урядового кварталу, упродовж 4 років крутять, як про «СКОТІВ», про «важку долю» зрадників України, Бая, Мехеди, єфремова, мертвечука, кулініча….
показати весь коментар
01.10.2025 18:22 Відповісти
та вдягнить його в піксель та на ноль для виявлення вогневих точок противника запустить..
показати весь коментар
01.10.2025 18:27 Відповісти
В нас весь уряд, ОПа, військово- цивільні адміністрації переодягнулися в піксель і мародерать бідний народ, створюють все нові і нові схеми і чомусь ніхто цього не бачить.
показати весь коментар
01.10.2025 19:42 Відповісти
 
 