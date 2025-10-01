РУС
В сентябре РФ нанесла 34 удара по Харькову: восемь человек ранены, пострадала энергетическая инфраструктура, учебные заведения, объекты бизнеса и жилье

Последствия атаки шахидов на Харьков
Фото: Харківська ОВА

Сентябрь начался для Харькова относительным затишьем, но под конец месяца интенсивность вражеских атак значительно возросла.

Об этом сообщил харьковский городской голова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в целом российский агрессор нанес 34 удара по городу, все - беспилотниками. Под обстрелами оказались Салтовский, Слободской, Новобаварский, Киевский и Холодногорский районы.

За это время ранения получили восемь жителей, обошлось без погибших.

Сообщается, что воздушные тревоги в городе длились почти вдвое меньше, чем в целом по области.

Сильнее всего пострадала энергетическая инфраструктура. Также разрушениям подверглись несколько учебных заведений, объекты бизнеса, автомобили, жилье.

Ночью враг массированно атаковал Харьков КАБами и баллистикой: есть пострадавшие, вспыхнули пожары.

