В сентябре РФ нанесла 34 удара по Харькову: восемь человек ранены, пострадала энергетическая инфраструктура, учебные заведения, объекты бизнеса и жилье
Сентябрь начался для Харькова относительным затишьем, но под конец месяца интенсивность вражеских атак значительно возросла.
Об этом сообщил харьковский городской голова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в целом российский агрессор нанес 34 удара по городу, все - беспилотниками. Под обстрелами оказались Салтовский, Слободской, Новобаварский, Киевский и Холодногорский районы.
За это время ранения получили восемь жителей, обошлось без погибших.
Сообщается, что воздушные тревоги в городе длились почти вдвое меньше, чем в целом по области.
Сильнее всего пострадала энергетическая инфраструктура. Также разрушениям подверглись несколько учебных заведений, объекты бизнеса, автомобили, жилье.
