У вересні РФ завдала 34 удари по Харкову: вісім осіб поранено, постраждала енергетична інфраструктура, заклади освіти, об’єкти бізнесу та житло

Фото: Харківська ОВА

Вересень розпочався для Харкова відносним затишшям, але під кінець місяця інтенсивність ворожих атак значно зросла.

Про це повідомив харківський міський голова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що загалом російський агресор завдав 34 удари по місту, усі - безпілотниками. Під обстрілами опинилися Салтівський, Слобідський, Новобаварський, Київський і Холодногірський райони.



За цей час поранення дістали вісім мешканців, обійшлося без загиблих.

Повідомляється, що повітряні тривоги в місті тривали майже вдвічі менше, ніж загалом по області.



Найсильніше постраждала енергетична інфраструктура. Також руйнацій зазнали кілька навчальних закладів, об’єкти бізнесу, автомобілі, житло.

