РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10006 посетителей онлайн
Новости
662 9

В ВСУ воюют более 150 тысяч киевлян, - Кличко

Кличко поздравил военных

В рядах Вооруженных сил Украины на сегодня воюет более 150 тысяч киевлян, чтобы поддержать их, киевская мэрия ввела специальные программы для военных, ветеранов и членов их семей.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время встречи с защитниками, информирует Цензор.НЕТ.

"Поздравил с Днем Защитников и Защитниц Украины всех наших военнослужащих и вручил 90 отличий от столицы киевлянам-защитникам. Сегодня в рядах ВСУ более 150 000 киевлян. Это люди, благодаря которым столица живет и работает. А город делает все, чтобы поддержать своих воинов. С начала года Киев от громады передал на фронт более 40 000 БпЛА различных типов, 200 систем РЭБ, наземные роботизированные комплексы, автомобили. В сентябре Киевсовет увеличил финансирование потребностей сил обороны и безопасности еще на 4 млрд грн - по программе "Защитник Киева". В целом это уже почти 11 млрд грн с начала 2025-го", - отметил Виталий Кличко.

Мэр подчеркнул, что особое внимание Киев уделяет социальной поддержке военных.

Кличко поздравил военных

"Отдельное внимание уделяем социальной поддержке. По программе "Поддержка киевлян-защитников и защитниц" уже выплачено более 950 млн грн на лечение, материальную поддержку и помощь семьям бойцов. Чтобы военные могли быстро и удобно получить нужные услуги, в городе работает Электронный кабинет защитника, где собрана вся информация о льготах, выплатах и соцподдержке. А Киев Милитари Хаб стал местом полного сопровождения военных и их семей - от юридической и психологической до помощи с трудоустройством и обучением", - рассказал Кличко.

Также читайте: Киев выделил еще 4 млрд грн на поддержку ВСУ, вопреки изъятию значительной суммы из бюджета города, - Кличко

Как сообщалось ранее, в прошлом году Киев выделил на поддержку военных более 10 млрд грн. В этом году, несмотря на изъятие центральной властью из бюджета столицы 8 млрд грн, город нашел дополнительные средства на ВСУ. Недавно Киевсовет проголосовал за увеличение финансирования программы "Защитник Киева" в 2025 году до 11 млрд грн.

Больше новостей в Телеграмм-канале Цензор.НЕТ!

Автор: 

Киев (26173) Кличко Виталий (4683) ВСУ (6950)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Козловський теж там? А що так можна? "Повоював" і звільнився з зсу+ пільги.
показать весь комментарий
01.10.2025 19:29 Ответить
********?
показать весь комментарий
01.10.2025 19:32 Ответить
Небагато для 3-мільйонного міста
показать весь комментарий
01.10.2025 19:34 Ответить
Підрахував з дітьми, жінками, інвалідами та людьми похилого віку? Крім того - багато тих, хто евакуювався до Києва. І до війни в Києві було 2.9 млн людей. А зараз 4 млн.
показать весь комментарий
01.10.2025 19:49 Ответить
Звісно. Так і підраховується, від загальної кількості населення. Можливо вашого сина і не порахував )
показать весь комментарий
01.10.2025 19:54 Ответить
Особливо не зрозуміло якого ляда кияни це 8% від усього населення України, а в ЗСУ вони складають 15% від усієї кількості.
показать весь комментарий
01.10.2025 19:55 Ответить
130тис з 150 воюють в Київі
показать весь комментарий
01.10.2025 19:35 Ответить
Ковбаса в штабі сама себе не наріже )
показать весь комментарий
01.10.2025 19:55 Ответить
 
 