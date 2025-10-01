В ВСУ воюют более 150 тысяч киевлян, - Кличко

В рядах Вооруженных сил Украины на сегодня воюет более 150 тысяч киевлян, чтобы поддержать их, киевская мэрия ввела специальные программы для военных, ветеранов и членов их семей.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время встречи с защитниками, информирует Цензор.НЕТ.

"Поздравил с Днем Защитников и Защитниц Украины всех наших военнослужащих и вручил 90 отличий от столицы киевлянам-защитникам. Сегодня в рядах ВСУ более 150 000 киевлян. Это люди, благодаря которым столица живет и работает. А город делает все, чтобы поддержать своих воинов. С начала года Киев от громады передал на фронт более 40 000 БпЛА различных типов, 200 систем РЭБ, наземные роботизированные комплексы, автомобили. В сентябре Киевсовет увеличил финансирование потребностей сил обороны и безопасности еще на 4 млрд грн - по программе "Защитник Киева". В целом это уже почти 11 млрд грн с начала 2025-го", - отметил Виталий Кличко.

Мэр подчеркнул, что особое внимание Киев уделяет социальной поддержке военных.

"Отдельное внимание уделяем социальной поддержке. По программе "Поддержка киевлян-защитников и защитниц" уже выплачено более 950 млн грн на лечение, материальную поддержку и помощь семьям бойцов. Чтобы военные могли быстро и удобно получить нужные услуги, в городе работает Электронный кабинет защитника, где собрана вся информация о льготах, выплатах и соцподдержке. А Киев Милитари Хаб стал местом полного сопровождения военных и их семей - от юридической и психологической до помощи с трудоустройством и обучением", - рассказал Кличко.

Также читайте: Киев выделил еще 4 млрд грн на поддержку ВСУ, вопреки изъятию значительной суммы из бюджета города, - Кличко

Как сообщалось ранее, в прошлом году Киев выделил на поддержку военных более 10 млрд грн. В этом году, несмотря на изъятие центральной властью из бюджета столицы 8 млрд грн, город нашел дополнительные средства на ВСУ. Недавно Киевсовет проголосовал за увеличение финансирования программы "Защитник Киева" в 2025 году до 11 млрд грн.

Больше новостей в Телеграмм-канале Цензор.НЕТ!