В ЗСУ воюють понад 150 тисяч киян, - Кличко

В лавах Збройних Сил України на сьогодні воює понад 150 тисяч киян, щоб підтримати їх, київська мерія запровадила спеціальні програми для військових, ветеранів та членів їхніх родин.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час зустрічі з захисниками, інформує Цензор.НЕТ.

"Привітав з Днем Захисників і Захисниць України всіх наших військовослужбовців та вручив 90 відзнак від столиці киянам-захисникам. Сьогодні в лавах ЗСУ понад 150 000 киян. Це люди, завдяки яким столиця живе і працює. А місто робить усе, щоб підтримати своїх воїнів. Від початку року Київ від громади передав на фронт понад 40 000 БпЛА різних типів, 200 систем РЕБ, наземні роботизовані комплекси, автівки. У вересні Київрада збільшила фінансування потреб сил оборони та безпеки ще на 4 млрд грн — за програмою "Захисник Києва". Загалом це вже майже 11 млрд грн від початку 2025-го", - зазначив Віталій Кличко.

Мер наголосив, що окрему увагу Київ приділяє соціальній підтримці військових.

"Окрему увагу приділяємо соціальній підтримці. За програмою "Підтримка киян-захисників та захисниць" уже виплачено понад 950 млн грн на лікування, матеріальну підтримку та допомогу родинам бійців. Щоб військові могли швидко та зручно отримати потрібні послуги, у місті працює Електронний кабінет захисника, де зібрано всю інформацію про пільги, виплати та соцпідтримку. А Київ Мілітарі Хаб став місцем повного супроводу військових та їхніх родин — від юридичної та психологічної до допомоги з працевлаштуванням та навчанням", - розповів Кличко.

Також читайте: Київ виділив ще 4 млрд грн на підтримку ЗСУ, всупереч вилученню значної суми з бюджету міста, - Кличко

Як повідомлялося раніше, в минулому році Київ виділив на підтримку військових понад 10 млрд грн. В цьому році, попри вилучення центральною владою з бюджету столиці 8 млрд грн, місто знайшло додаткові кошти на ЗСУ. Нещодавно Київрада проголосувала за збільшення фінансування програми "Захисник Києва" в 2025 році до 11 млрд грн.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!