Более 200 тысяч украинских семей подали заявки на "Пакет школьника"

Правительство Украины продолжает выплату государственной помощи "Пакет школьника" для семей, которые отправляют детей в первый класс.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на программу уже подано более 200 тысяч заявок, а профинансировано почти 70% от общего бюджета. Большинство заявок - 176 тысяч - оформлено через приложение "Дія", еще почти 24 тысячи семей обратились в сервисные центры Пенсионного фонда Украины. Выплаты уже получили более 168 тысяч семей, а общая сумма помощи превысила 856 миллионов гривен, сообщает Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.

Программа предусматривает предоставление 5 тысяч гривен на канцелярские принадлежности, одежду, обувь и книги для детей в офлайн-первом классе. Подать заявку можно до 15 ноября как онлайн через "Дію", так и письменно в сервисных центрах Пенсионного фонда.

Средства можно использовать в течение 180 дней после начисления, оплата производится только по безналу. Министерство социальной политики подчеркивает, что цель программы - стимулировать семьи оставаться в Украине и поддерживать детей в обучении.

