Более 200 тысяч украинских семей подали заявки на "Пакет школьника"

Заявку на "Пакет школьника" подали более 200 тысяч украинцев

Правительство Украины продолжает выплату государственной помощи "Пакет школьника" для семей, которые отправляют детей в первый класс.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на программу уже подано более 200 тысяч заявок, а профинансировано почти 70% от общего бюджета. Большинство заявок - 176 тысяч - оформлено через приложение "Дія", еще почти 24 тысячи семей обратились в сервисные центры Пенсионного фонда Украины. Выплаты уже получили более 168 тысяч семей, а общая сумма помощи превысила 856 миллионов гривен, сообщает Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.

Программа предусматривает предоставление 5 тысяч гривен на канцелярские принадлежности, одежду, обувь и книги для детей в офлайн-первом классе. Подать заявку можно до 15 ноября как онлайн через "Дію", так и письменно в сервисных центрах Пенсионного фонда.

Средства можно использовать в течение 180 дней после начисления, оплата производится только по безналу. Министерство социальной политики подчеркивает, что цель программы - стимулировать семьи оставаться в Украине и поддерживать детей в обучении.

молоді прокурори інваліди теж подавали?
щось мені підказує, що тільки вони і отримали "допомогу".
егеш, дебілка свириденка.......
показать весь комментарий
01.10.2025 19:57 Ответить
Вона не дебілка, дебілки та дебіли за ней голосувалив 2019 році.
показать весь комментарий
01.10.2025 20:02 Ответить
вибачаюсь.
холуйка стюардеса свириденка.
показать весь комментарий
01.10.2025 20:04 Ответить
Подали, щей добавку вимагають - за шкидливість на роботі.
показать весь комментарий
01.10.2025 20:02 Ответить
Пакунок солдата не на часі, так, ********?
показать весь комментарий
01.10.2025 20:00 Ответить
Там тіки за свої гроші - і ремонт авто, і броня, і однострій( бо все дуже швидко зтирається) і антідронові рушниці, їжа та багато чого.
показать весь комментарий
01.10.2025 20:04 Ответить
Я в курсі, тому і запитання до zeленой тварюки виникло.
показать весь комментарий
01.10.2025 20:11 Ответить
Розвод лоха за бюджетний, його ж власний, рахунок.
показать весь комментарий
01.10.2025 20:10 Ответить
 
 