Понад 200 тисяч українських родин подали заявки на "Пакунок школяра"

Заявку на "Пакунок школяра" подали понад 200 тисяч українців

Уряд України продовжує виплату державної допомоги "Пакунок школяра" для сімей, які відправляють дітей у перший клас.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на програму вже подано понад 200 тисяч заявок, а профінансовано майже 70% від загального бюджету. Більшість заявок - 176 тисяч - оформлено через застосунок "Дія", ще майже 24 тисячі родин звернулися до сервісних центрів Пенсійного фонду України. Виплати вже отримали понад 168 тисяч сімей, а загальна сума допомоги перевищила 856 мільйонів гривень, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України.

Програма передбачає надання 5 тисяч гривень на канцелярське приладдя, одяг, взуття та книги для дітей у офлайн-першому класі. Подати заявку можна до 15 листопада як онлайн через "Дію", так і письмово у сервісних центрах Пенсійного фонду.

Кошти можна використати протягом 180 днів після нарахування, оплата проводиться лише безготівково. Міністерство соціальної політики підкреслює, що мета програми - стимулювати родини залишатися в Україні та підтримувати дітей у навчанні.

молоді прокурори інваліди теж подавали?
щось мені підказує, що тільки вони і отримали "допомогу".
егеш, дебілка свириденка.......
показати весь коментар
01.10.2025 19:57 Відповісти
Вона не дебілка, дебілки та дебіли за ней голосувалив 2019 році.
показати весь коментар
01.10.2025 20:02 Відповісти
вибачаюсь.
холуйка стюардеса свириденка.
показати весь коментар
01.10.2025 20:04 Відповісти
Подали, щей добавку вимагають - за шкидливість на роботі.
показати весь коментар
01.10.2025 20:02 Відповісти
Пакунок солдата не на часі, так, ********?
показати весь коментар
01.10.2025 20:00 Відповісти
Там тіки за свої гроші - і ремонт авто, і броня, і однострій( бо все дуже швидко зтирається) і антідронові рушниці, їжа та багато чого.
показати весь коментар
01.10.2025 20:04 Відповісти
Я в курсі, тому і запитання до zeленой тварюки виникло.
показати весь коментар
01.10.2025 20:11 Відповісти
Розвод лоха за бюджетний, його ж власний, рахунок.
показати весь коментар
01.10.2025 20:10 Відповісти
 
 