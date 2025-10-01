Понад 200 тисяч українських родин подали заявки на "Пакунок школяра"

Уряд України продовжує виплату державної допомоги "Пакунок школяра" для сімей, які відправляють дітей у перший клас.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на програму вже подано понад 200 тисяч заявок, а профінансовано майже 70% від загального бюджету. Більшість заявок - 176 тисяч - оформлено через застосунок "Дія", ще майже 24 тисячі родин звернулися до сервісних центрів Пенсійного фонду України. Виплати вже отримали понад 168 тисяч сімей, а загальна сума допомоги перевищила 856 мільйонів гривень, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України.

Програма передбачає надання 5 тисяч гривень на канцелярське приладдя, одяг, взуття та книги для дітей у офлайн-першому класі. Подати заявку можна до 15 листопада як онлайн через "Дію", так і письмово у сервісних центрах Пенсійного фонду.

Кошти можна використати протягом 180 днів після нарахування, оплата проводиться лише безготівково. Міністерство соціальної політики підкреслює, що мета програми - стимулювати родини залишатися в Україні та підтримувати дітей у навчанні.

