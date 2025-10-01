РУС
Россия готовит план захвата иностранных активов в случае конфискации ЕС замороженных российских средств, - Bloomberg

Россия может национализировать и быстро продать активы, принадлежащие иностранным компаниям и находящиеся в РФ в ответ на любые шаги Европы по захвату российских активов за рубежом.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к российскому правительству, информирует Цензор.НЕТ.

Агентство напомнило, что 30 сентября диктатор РФ Владимир Путин подписал указ, который позволяет осуществлять ускоренную продажу госактивов по специальной процедуре.

По словам источника, указ имеет целью ускорить продажу различных компаний, как российских, так и иностранных.

"Если Европейский Союз начнет арестовывать российские активы, Москва может ответить симметричными мерами, сказал собеседник", - пишет Bloomberg.

В статье говорится, что сотни западных компаний, работающих в различных секторах - от банковского дела до производства потребительских товаров - до сих пор работают в России, в частности UniCredit SpA, Raiffeisen Bank International AG, PepsiCo Inc и Mondelez International Inc.

Вышеупомянутый указ Путин подписал на фоне обсуждения в ЕС плана предоставления Украине 140 миллиардов евро в виде займов из замороженных активов российского центрального банка.

Этот план не будет предусматривать конфискации активов, а Москва получит средства обратно, если согласится компенсировать Украине ущерб, нанесенный полномасштабной агрессией.

Іноземні компанії мали, як мінімум, 10 рочків, щоб вирішити, йти з раші си заробляти на війні.
01.10.2025 20:15 Ответить
Ооо!! Почали лякати переляканих!!
01.10.2025 20:18 Ответить
жадібних буржуїв попереджали!

01.10.2025 20:21 Ответить
Так вроді як сосіяни вже відібрали у інвесторів всі активи включаючи літаки які знаходились на території Московії? Чи тепер будуть труси з нерадивих туристів здирати посеред вулиць
01.10.2025 20:23 Ответить
Читай уважно: сотні західних компаній, що працюють у різних секторах...
Є з кого бабло трувсити.
01.10.2025 20:39 Ответить
а ми пообіцяєм конкурентам raiffaisen долю з конфіскованих грошей . . .
01.10.2025 20:39 Ответить
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1267612115383585&id=100064044251850 Народ дивіться світлину..саме справжнє *****...
01.10.2025 21:14 Ответить
 
 