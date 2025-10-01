Россия готовит план захвата иностранных активов в случае конфискации ЕС замороженных российских средств, - Bloomberg
Россия может национализировать и быстро продать активы, принадлежащие иностранным компаниям и находящиеся в РФ в ответ на любые шаги Европы по захвату российских активов за рубежом.
Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к российскому правительству, информирует Цензор.НЕТ.
Агентство напомнило, что 30 сентября диктатор РФ Владимир Путин подписал указ, который позволяет осуществлять ускоренную продажу госактивов по специальной процедуре.
По словам источника, указ имеет целью ускорить продажу различных компаний, как российских, так и иностранных.
"Если Европейский Союз начнет арестовывать российские активы, Москва может ответить симметричными мерами, сказал собеседник", - пишет Bloomberg.
В статье говорится, что сотни западных компаний, работающих в различных секторах - от банковского дела до производства потребительских товаров - до сих пор работают в России, в частности UniCredit SpA, Raiffeisen Bank International AG, PepsiCo Inc и Mondelez International Inc.
Вышеупомянутый указ Путин подписал на фоне обсуждения в ЕС плана предоставления Украине 140 миллиардов евро в виде займов из замороженных активов российского центрального банка.
Этот план не будет предусматривать конфискации активов, а Москва получит средства обратно, если согласится компенсировать Украине ущерб, нанесенный полномасштабной агрессией.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Є з кого бабло трувсити.