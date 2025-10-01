Росія готує план захоплення іноземних активів у разі конфіскації ЄС заморожених російських коштів, - Bloomberg

Росія може націоналізувати та швидко продати активи, які належать іноземним компаніям та знаходяться у РФ у відповідь на будь-які кроки Європи щодо захоплення російських активів за кордоном.

Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на джерело, близьке до російського уряду, інформує Цензор.НЕТ.

Агентство нагадало, що 30 вересня диктатор РФ Володимир Путін підписав указ, який дозволяє здійснювати прискорений продаж держактивів за спеціальною процедурою.

За словами джерела, указ має на меті пришвидшити продаж різних компаній, як російських, так і іноземних.

"Якщо Європейський Союз почне арештовувати російські активи, Москва може відповісти симетричними заходами, сказав співрозмовник", - пише Bloomberg.

У статті йдеться, що сотні західних компаній, що працюють у різних секторах - від банківської справи до виробництва споживчих товарів - досі працюють у Росії, зокрема UniCredit SpA, Raiffeisen Bank International AG, PepsiCo Inc і Mondelez International Inc.

Вищезгаданий указ Путін підписав тлі обговорення в ЄС плану надання Україні 140 мільярдів євро у вигляді позик з заморожених активів російського центрального банку.

Цей план не передбачатиме конфіскації активів, а Москва отримає кошти назад, якщо погодиться компенсувати Україні збитки, завдані повномасштабною агресією.

