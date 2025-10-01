УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8792 відвідувача онлайн
Новини Використання заморожених активів РФ Конфіскація заморожених активів
2 078 9

Росія готує план захоплення іноземних активів у разі конфіскації ЄС заморожених російських коштів, - Bloomberg

путін

Росія може націоналізувати та швидко продати активи, які належать іноземним компаніям та знаходяться у РФ у відповідь на будь-які кроки Європи щодо захоплення російських активів за кордоном.

Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на джерело, близьке до російського уряду, інформує Цензор.НЕТ.

Агентство нагадало, що 30 вересня диктатор РФ Володимир Путін підписав указ, який дозволяє здійснювати прискорений продаж держактивів за спеціальною процедурою. 

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

За словами джерела, указ має на меті пришвидшити продаж різних компаній, як російських, так і іноземних.

"Якщо Європейський Союз почне арештовувати російські активи, Москва може відповісти симетричними заходами, сказав співрозмовник", - пише Bloomberg.

У статті йдеться, що сотні західних компаній, що працюють у різних секторах - від банківської справи до виробництва споживчих товарів - досі працюють у Росії, зокрема UniCredit SpA, Raiffeisen Bank International AG, PepsiCo Inc і Mondelez International Inc.

Читайте також: Фінляндія й Швеція закликали ЄС використати заморожені активи РФ для допомоги Україні

Вищезгаданий указ Путін підписав тлі обговорення в ЄС плану надання Україні 140 мільярдів євро у вигляді позик з заморожених активів російського центрального банку.

Цей план не передбачатиме конфіскації активів, а Москва отримає кошти назад, якщо погодиться компенсувати Україні збитки, завдані повномасштабною агресією.

Читайте також: Каллас про "репараційну позику" Україні за рахунок російських активів: Той, хто завдав збитки, має відшкодувати їх

Автор: 

росія (68128) Євросоюз (14227) актив (251)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Іноземні компанії мали, як мінімум, 10 рочків, щоб вирішити, йти з раші си заробляти на війні.
показати весь коментар
01.10.2025 20:15 Відповісти
Ооо!! Почали лякати переляканих!!
показати весь коментар
01.10.2025 20:18 Відповісти
жадібних буржуїв попереджали!

показати весь коментар
01.10.2025 20:21 Відповісти
Так вроді як сосіяни вже відібрали у інвесторів всі активи включаючи літаки які знаходились на території Московії? Чи тепер будуть труси з нерадивих туристів здирати посеред вулиць
показати весь коментар
01.10.2025 20:23 Відповісти
Читай уважно: сотні західних компаній, що працюють у різних секторах...
Є з кого бабло трувсити.
показати весь коментар
01.10.2025 20:39 Відповісти
а ми пообіцяєм конкурентам raiffaisen долю з конфіскованих грошей . . .
показати весь коментар
01.10.2025 20:39 Відповісти
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1267612115383585&id=100064044251850 Народ дивіться світлину..саме справжнє *****...
показати весь коментар
01.10.2025 21:14 Відповісти
Ну так хто ж їм доктор.. їм же ж казали - не треба з рашистами справи мати, але ж "бабло перемагає зло"
показати весь коментар
01.10.2025 21:41 Відповісти
А иноземные активы думали, что дальше будут купаться для омоложения в крови Украинских детей?
*** им в сраку.
показати весь коментар
01.10.2025 21:54 Відповісти
 
 