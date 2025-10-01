РУС
3 046 26

Военным предлагают подделку нашего дрона-перехватчика STING, - "Дикие шершни"

Индустрия дронов

подделка дроны Диких шершней

Производитель дронов "Дикие шершни" сообщил об обнаружении подделок их дрона-перехватчика STING.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"К нам обратилось сразу несколько подразделений с сообщением о том, что малоизвестная компания Techex предлагает приобрести перехватчики, которые являются полными копиями наших STING.

Мы официально сообщаем, что никому не передавали лицензию, франшизу или устное разрешение на копирование наших изделий. Предостерегаем вас от приобретения таких подделок, ведь они могут быть некачественными, опасными и неэффективными. Призываем вас пользоваться оригинальными качественными и эффективными STING, которые мы передаем с гарантией и возможностью обучения вас и ваших побратимов", - говорится в заявлении "Диких шершней".

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!

Компания предупреждает, что слепое копирование является путем в никуда и вводит в заблуждение наших защитников, которые вместо оригинальной продукии получат некачественную подделку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Дикие Шершни" создали дрон-перехватчик, способный лететь со скоростью более 300 км/ч, - СМИ. ВИДЕО

Автор: 

подделка (447) дроны (4905) Дикие шершни (228)
Топ комментарии
+16
То не виховник сухумського пітомника мавп та випускник трускавеуького університету імяні Ze, підробляє підзаробляє? Дуже схожий почерк.
01.10.2025 20:43 Ответить
+6
Пішло діло. Чиста бізнес, нічого особистого.
01.10.2025 20:40 Ответить
+5
Свириденко, з купою держсекретарів, міністром цілого КМУ, шмигаль умеров, та цілий натовп з РНБОУ зеленського, уже знайшли злодія, який гадить Захисникам України у них на очах підкидаючи фальшиві дрони?!!???
Знову проспали керовніки ГПУ СБУ, БЕБ, САП, НАБУ……
Добре, що єрмак з гетьманцевим і татаровим, своїх злиднів знають і усьо парішають????
01.10.2025 20:44 Ответить
О. почалося. Вже дрони підробляють...
01.10.2025 20:40 Ответить
Ніяких підробок, тільки оригінал.
01.10.2025 20:43 Ответить
А в чому проблема? Вдалі дрони потрібно виробляти на кількох виробничих майданчиках! Комусь замало грошей? Хтось переймається що недоотримає свій прибуток?
01.10.2025 21:11 Ответить
Ви ж читали - що нікому не продавали ліцензію. Хлопці хочуть заробити.
Не лохи які небуть.
01.10.2025 21:14 Ответить
Справа не в грошах а в імені, потім йому будуть приходити рекламації і як він повинен пояснювати що це не його продукція?
01.10.2025 21:19 Ответить
Це якщо там назва яка є, чи номер якийсь. А якщо " точна копія...."
01.10.2025 21:23 Ответить
Про це я і кажу!
01.10.2025 21:31 Ответить
Не розголошуйте, ОЧЕВИДНУ ваєну тайну, з комітетів ВРУ !!
01.10.2025 20:46 Ответить
це перше що у багатьох приходить на думку!! ))
01.10.2025 21:09 Ответить
Якщо виріб дуже оригінальний то просто так його скопіюєш. Інше діло якщо це конструктор з китайщини.
01.10.2025 20:45 Ответить
Ну а що можуть виробляти в Україні? Двигунів немає, камер немає, акумуляторів немає, модулів зв'язку немає, модулів позиціювання немає, процесорів немає, плат керування дроном немає... Є 3д принтер...теж куплений в Китаї...
01.10.2025 20:53 Ответить
Отож. А ще гонор про оригінальність і неповторність.
01.10.2025 21:16 Ответить
Нема там нічого оригінального.Головне,щоб в підробках були якісні комплектуючі.
01.10.2025 20:56 Ответить
А якщо підробка дешевша на20-30% і нічим не уступає оригіналу? Значить таких можна більше закупити і більше знищити ворогів. Що тут поганого?
01.10.2025 20:52 Ответить
Мабуть в нас головні цілі трохи змінились.
01.10.2025 20:58 Ответить
Так, виробники бувають дуже різні, от як наприклад ураїнський виробник мін - і так у всьому шо виробляє зеленский - https://www.youtube.com/shorts/Ae3AUEG6KNo
01.10.2025 20:55 Ответить
А співаку Стінгу вони заплатили роялті за використання його імені?
01.10.2025 20:57 Ответить
Ну так, всі заробляють на солдатах крім солдат
01.10.2025 20:59 Ответить
Потрібно провести експертизу,якщо не гірші і ціна аналогічна,нехай виготовляють.
01.10.2025 21:02 Ответить
майже аналогічна історія )) однопартник по 10 роках школи, живе зараз в донецьку, сре в кульочок, миється тільки літом, в дощових калюжах (коли дощ бува), пьє якусь,десь добуту питну воду!!!! ))) але захотів дочі на день народження годинник від Jacques Lemans подарувати)))) і знайшов в донецьку представництво фірми з магазином ))))))))))))))) я довго ржав, коли він сказав, шо в реалі, в донецьку є фірмовий магазин ))))) він вже був попередньо образився )))))) додатково, що я не знаю про таку, як виявляється, австрійську фірму!!! чого мене й запитує ))) але потім пішло ще далі - як ти думаєш, там у НАС годинники оригінал, чи підробка? )))) я, натюрліхь кажу, - ну ясний пєнтіум, шоб в лугандоні, та підробка? та нікада в жисті! тільки оригінал від виробника з прямими поставками )))) він не впарився в стьоб ))) каже, - та я вобщєм спитав скільки гарантія? і там сказали 1 рік!! ))))), а скільки гарантія на твой "вікторінокс, швейцарська армія"? )))))) те що я тягаю його вже 20 років і в хвіст і в гриву й ніколи не задавався, ще по старту питанням "скільки гарантія?", купуючи його також в фірмовому магазині, його взагалі тупо заступорило моєю тоді недалекістю!!! )) каже, -а я спитав!!! а що коли на протязі року, він зламається, зможете його відремонтувати? )))) на що отримав відповідь фірмачєй - звичайно, любу поломку ми відремонтуємо, але запчастини будуть не оригінальні!!! )))) і тут я зразу ж ще раз ввігнав його в повний ступор!!! кажу йому- ок! тобі не прямо сказали, що мають повний ******** не оригінальних запчастин!!! як ти думаєш, мають вони можливість при наявності повного комплекту не оригінальних запчастин, не тільки відремонтувати, а й взагалі повністю зібрати годинник, та продати його як ОРИГІНАЛ? )))) він на мене ********* окончатєльно ))))) з дронами - те ж саме, майже )))))
01.10.2025 21:37 Ответить
Якщо вони дешевші то Єрмак не отримає відкатів на офшори.
01.10.2025 21:45 Ответить
Оце так номер!
01.10.2025 22:08 Ответить
https://x.com/Alex_KR71



https://x.com/Alex_KR71

Х.....вий 95-й квартал@Alex_KR71



Вийшов черговий анонсик на дрон "зозуля" У мене питання.. а решта анонсованих, вундервафлей де? А гроші виділені на них де?
01.10.2025 22:12 Ответить
 
 