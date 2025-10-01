Военным предлагают подделку нашего дрона-перехватчика STING, - "Дикие шершни"
Индустрия дронов
Производитель дронов "Дикие шершни" сообщил об обнаружении подделок их дрона-перехватчика STING.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
"К нам обратилось сразу несколько подразделений с сообщением о том, что малоизвестная компания Techex предлагает приобрести перехватчики, которые являются полными копиями наших STING.
Мы официально сообщаем, что никому не передавали лицензию, франшизу или устное разрешение на копирование наших изделий. Предостерегаем вас от приобретения таких подделок, ведь они могут быть некачественными, опасными и неэффективными. Призываем вас пользоваться оригинальными качественными и эффективными STING, которые мы передаем с гарантией и возможностью обучения вас и ваших побратимов", - говорится в заявлении "Диких шершней".
Компания предупреждает, что слепое копирование является путем в никуда и вводит в заблуждение наших защитников, которые вместо оригинальной продукии получат некачественную подделку.
Не лохи які небуть.
Знову проспали керовніки ГПУ СБУ, БЕБ, САП, НАБУ……
Добре, що єрмак з гетьманцевим і татаровим, своїх злиднів знають і усьо парішають????
https://x.com/Alex_KR71
Х.....вий 95-й квартал@Alex_KR71
Вийшов черговий анонсик на дрон "зозуля" У мене питання.. а решта анонсованих, вундервафлей де? А гроші виділені на них де?