Военным предлагают подделку нашего дрона-перехватчика STING, - "Дикие шершни"

Производитель дронов "Дикие шершни" сообщил об обнаружении подделок их дрона-перехватчика STING.

"К нам обратилось сразу несколько подразделений с сообщением о том, что малоизвестная компания Techex предлагает приобрести перехватчики, которые являются полными копиями наших STING.

Мы официально сообщаем, что никому не передавали лицензию, франшизу или устное разрешение на копирование наших изделий. Предостерегаем вас от приобретения таких подделок, ведь они могут быть некачественными, опасными и неэффективными. Призываем вас пользоваться оригинальными качественными и эффективными STING, которые мы передаем с гарантией и возможностью обучения вас и ваших побратимов", - говорится в заявлении "Диких шершней".

Компания предупреждает, что слепое копирование является путем в никуда и вводит в заблуждение наших защитников, которые вместо оригинальной продукии получат некачественную подделку.

