Військовим пропонують підробку нашого дрона-перехоплювача STING, - "Дикі шершні"

Індустрія дронів

підробка дрони Дикіх шершнів

Виробник дронів "Дикі шершні" повідомив про виявлення підробок їхнього дрона-перехоплювача STING.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"До нас звернулося одразу кілька підрозділів з повідомленням про те, що маловідома компанія Techex пропонує придбати перехоплювачі, які є повними копіями наших STING.

Ми офіційно повідомляємо, що нікому не передавали ліцензію, франшизу чи усний дозвіл на копіювання наших виробів. Застерігаємо вас від придбання таких підробок, адже вони можуть бути неякісними, небезпечними і неефективними. Закликаємо вас користуватися оригінальними якісними та ефективними STING, які ми передаємо з гарантією та можливістю навчання вас та ваших побратимів", - ідеться у заяві "Дикіх шершнів".

Компанія попереджає, що сліпе копіювання є шляхом в нікуди і вводить в оману наших захисників, які замість оригінальною продукії отримають неякісну підробку.

підробка (452) дрони (5824) Дикі шершні (234)
+16
То не виховник сухумського пітомника мавп та випускник трускавеуького університету імяні Ze, підробляє підзаробляє? Дуже схожий почерк.
01.10.2025 20:43 Відповісти
+6
Пішло діло. Чиста бізнес, нічого особистого.
01.10.2025 20:40 Відповісти
+5
Свириденко, з купою держсекретарів, міністром цілого КМУ, шмигаль умеров, та цілий натовп з РНБОУ зеленського, уже знайшли злодія, який гадить Захисникам України у них на очах підкидаючи фальшиві дрони?!!???
Знову проспали керовніки ГПУ СБУ, БЕБ, САП, НАБУ……
Добре, що єрмак з гетьманцевим і татаровим, своїх злиднів знають і усьо парішають????
01.10.2025 20:44 Відповісти
О. почалося. Вже дрони підробляють...
01.10.2025 20:40 Відповісти
Ніяких підробок, тільки оригінал.
01.10.2025 20:43 Відповісти
А в чому проблема? Вдалі дрони потрібно виробляти на кількох виробничих майданчиках! Комусь замало грошей? Хтось переймається що недоотримає свій прибуток?
01.10.2025 21:11 Відповісти
Ви ж читали - що нікому не продавали ліцензію. Хлопці хочуть заробити.
Не лохи які небуть.
01.10.2025 21:14 Відповісти
Справа не в грошах а в імені, потім йому будуть приходити рекламації і як він повинен пояснювати що це не його продукція?
01.10.2025 21:19 Відповісти
Це якщо там назва яка є, чи номер якийсь. А якщо " точна копія...."
01.10.2025 21:23 Відповісти
Про це я і кажу!
01.10.2025 21:31 Відповісти
Пішло діло. Чиста бізнес, нічого особистого.
Не розголошуйте, ОЧЕВИДНУ ваєну тайну, з комітетів ВРУ !!
показати весь коментар
01.10.2025 20:46 Відповісти
це перше що у багатьох приходить на думку!! ))
показати весь коментар
01.10.2025 21:09 Відповісти
Свириденко, з купою держсекретарів, міністром цілого КМУ, шмигаль умеров, та цілий натовп з РНБОУ зеленського, уже знайшли злодія, який гадить Захисникам України у них на очах підкидаючи фальшиві дрони?!!???
Знову проспали керовніки ГПУ СБУ, БЕБ, САП, НАБУ……
Добре, що єрмак з гетьманцевим і татаровим, своїх злиднів знають і усьо парішають????
01.10.2025 20:44 Відповісти
Якщо виріб дуже оригінальний то просто так його скопіюєш. Інше діло якщо це конструктор з китайщини.
01.10.2025 20:45 Відповісти
Ну а що можуть виробляти в Україні? Двигунів немає, камер немає, акумуляторів немає, модулів зв'язку немає, модулів позиціювання немає, процесорів немає, плат керування дроном немає... Є 3д принтер...теж куплений в Китаї...
01.10.2025 20:53 Відповісти
Отож. А ще гонор про оригінальність і неповторність.
01.10.2025 21:16 Відповісти
Нема там нічого оригінального.Головне,щоб в підробках були якісні комплектуючі.
01.10.2025 20:56 Відповісти
А якщо підробка дешевша на20-30% і нічим не уступає оригіналу? Значить таких можна більше закупити і більше знищити ворогів. Що тут поганого?
01.10.2025 20:52 Відповісти
Мабуть в нас головні цілі трохи змінились.
01.10.2025 20:58 Відповісти
Так, виробники бувають дуже різні, от як наприклад ураїнський виробник мін - і так у всьому шо виробляє зеленский - https://www.youtube.com/shorts/Ae3AUEG6KNo
01.10.2025 20:55 Відповісти
А співаку Стінгу вони заплатили роялті за використання його імені?
01.10.2025 20:57 Відповісти
Ну так, всі заробляють на солдатах крім солдат
01.10.2025 20:59 Відповісти
Потрібно провести експертизу,якщо не гірші і ціна аналогічна,нехай виготовляють.
01.10.2025 21:02 Відповісти
майже аналогічна історія )) однопартник по 10 роках школи, живе зараз в донецьку, сре в кульочок, миється тільки літом, в дощових калюжах (коли дощ бува), пьє якусь,десь добуту питну воду!!!! ))) але захотів дочі на день народження годинник від Jacques Lemans подарувати)))) і знайшов в донецьку представництво фірми з магазином ))))))))))))))) я довго ржав, коли він сказав, шо в реалі, в донецьку є фірмовий магазин ))))) він вже був попередньо образився )))))) додатково, що я не знаю про таку, як виявляється, австрійську фірму!!! чого мене й запитує ))) але потім пішло ще далі - як ти думаєш, там у НАС годинники оригінал, чи підробка? )))) я, натюрліхь кажу, - ну ясний пєнтіум, шоб в лугандоні, та підробка? та нікада в жисті! тільки оригінал від виробника з прямими поставками )))) він не впарився в стьоб ))) каже, - та я вобщєм спитав скільки гарантія? і там сказали 1 рік!! ))))), а скільки гарантія на твой "вікторінокс, швейцарська армія"? )))))) те що я тягаю його вже 20 років і в хвіст і в гриву й ніколи не задавався, ще по старту питанням "скільки гарантія?", купуючи його також в фірмовому магазині, його взагалі тупо заступорило моєю тоді недалекістю!!! )) каже, -а я спитав!!! а що коли на протязі року, він зламається, зможете його відремонтувати? )))) на що отримав відповідь фірмачєй - звичайно, любу поломку ми відремонтуємо, але запчастини будуть не оригінальні!!! )))) і тут я зразу ж ще раз ввігнав його в повний ступор!!! кажу йому- ок! тобі не прямо сказали, що мають повний ******** не оригінальних запчастин!!! як ти думаєш, мають вони можливість при наявності повного комплекту не оригінальних запчастин, не тільки відремонтувати, а й взагалі повністю зібрати годинник, та продати його як ОРИГІНАЛ? )))) він на мене ********* окончатєльно ))))) з дронами - те ж саме, майже )))))
01.10.2025 21:37 Відповісти
Якщо вони дешевші то Єрмак не отримає відкатів на офшори.
01.10.2025 21:45 Відповісти
Оце так номер!
01.10.2025 22:08 Відповісти
https://x.com/Alex_KR71



https://x.com/Alex_KR71

Х.....вий 95-й квартал@Alex_KR71



Вийшов черговий анонсик на дрон "зозуля" У мене питання.. а решта анонсованих, вундервафлей де? А гроші виділені на них де?
01.10.2025 22:12 Відповісти
 
 