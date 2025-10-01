Військовим пропонують підробку нашого дрона-перехоплювача STING, - "Дикі шершні"
Індустрія дронів
Виробник дронів "Дикі шершні" повідомив про виявлення підробок їхнього дрона-перехоплювача STING.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"До нас звернулося одразу кілька підрозділів з повідомленням про те, що маловідома компанія Techex пропонує придбати перехоплювачі, які є повними копіями наших STING.
Ми офіційно повідомляємо, що нікому не передавали ліцензію, франшизу чи усний дозвіл на копіювання наших виробів. Застерігаємо вас від придбання таких підробок, адже вони можуть бути неякісними, небезпечними і неефективними. Закликаємо вас користуватися оригінальними якісними та ефективними STING, які ми передаємо з гарантією та можливістю навчання вас та ваших побратимів", - ідеться у заяві "Дикіх шершнів".
Компанія попереджає, що сліпе копіювання є шляхом в нікуди і вводить в оману наших захисників, які замість оригінальною продукії отримають неякісну підробку.
Не лохи які небуть.
Знову проспали керовніки ГПУ СБУ, БЕБ, САП, НАБУ……
Добре, що єрмак з гетьманцевим і татаровим, своїх злиднів знають і усьо парішають????
https://x.com/Alex_KR71
Х.....вий 95-й квартал@Alex_KR71
Вийшов черговий анонсик на дрон "зозуля" У мене питання.. а решта анонсованих, вундервафлей де? А гроші виділені на них де?