Посол США в НАТО Уитакер обсудил со странами Альянса отказ от российского газа: привел пример Польши
Посол США в НАТО Мэтью Уитакер провел разговор со странами Альянса, которые до сих пор покупают российскую нефть и газ.
Об этом он сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
"Я разговаривал с союзниками по НАТО, которые все еще покупают российскую нефть и газ. Мы помогаем им отказаться от финансирования российской военной машины, не разрушая при этом их экономики", - сказал Уитакер.
Он добавил, что "Польша показывает, как это можно сделать".
Ранее СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп предложил послу США в НАТО Уитакер усилить давление на Европу, чтобы "заставить ее отказаться от российской нефти".
