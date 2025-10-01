РУС
Посол США в НАТО Уитакер обсудил со странами Альянса отказ от российского газа: привел пример Польши

Посол США в НАТО Мэтью Уитакер провел разговор со странами Альянса, которые до сих пор покупают российскую нефть и газ.

Об этом он сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Я разговаривал с союзниками по НАТО, которые все еще покупают российскую нефть и газ. Мы помогаем им отказаться от финансирования российской военной машины, не разрушая при этом их экономики", - сказал Уитакер.

Он добавил, что "Польша показывает, как это можно сделать".

Ранее СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп предложил послу США в НАТО Уитакер усилить давление на Европу, чтобы "заставить ее отказаться от российской нефти".

Читайте также: РФ пытается убедить весь мир, что она медведь, а не "бумажный тигр", - посол США в НАТО Уитакер

Це треба для угорців та словаків проводити такі пояснення. А якщо не дійде то треба діяти по іншому-силою витлумачити що так діяти погано та будуть дуже дієві наслідки.
показать весь комментарий
01.10.2025 21:16 Ответить
Америка зараз грає в гру європейців. Вимагає, звинувачує, тикає пальцем. Європейці мовчать і тупо *********.
показать весь комментарий
01.10.2025 21:19 Ответить
 
 