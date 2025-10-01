Посол США в НАТО Вітакер обговорив з країнами Альянсу відмову від російського газу: навів приклад Польщі

Посол США в НАТО Метью Вітакер провів розмову з країнами Альянсу, які досі купують російську нафту і газ.

Про це він повідомив у соцмережі Х.

"Я розмовляв з союзниками по НАТО, які все ще купують російську нафту і газ. Ми допомагаємо їм відмовитися від фінансування російської військової машини, не руйнуючи при цьому їхньої економіки", - сказав Вітакер.

Він додав, що "Польща показує, як це можна зробити".

Раніше ЗМІ повідомляли, що президент США Дональд Трамп запропонував послу США в НАТО Вітакеру посилити тиск на Європу, щоб "змусити її відмовитись від російської нафти".

