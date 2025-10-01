УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8792 відвідувача онлайн
Новини Відмова від російського газу Відмова ЄС від російських енергоресурсів
335 2

Посол США в НАТО Вітакер обговорив з країнами Альянсу відмову від російського газу: навів приклад Польщі

Метью Вітакер

Посол США в НАТО Метью Вітакер провів розмову з країнами Альянсу, які досі купують російську нафту і газ.

Про це він повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Я розмовляв з союзниками по НАТО, які все ще купують російську нафту і газ. Ми допомагаємо їм відмовитися від фінансування російської військової машини, не руйнуючи при цьому їхньої економіки", - сказав Вітакер.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

Він додав, що "Польща показує, як це можна зробити".

Раніше ЗМІ повідомляли, що президент США Дональд Трамп запропонував послу США в НАТО Вітакеру посилити тиск на Європу, щоб "змусити її відмовитись від російської нафти".

Читайте також: РФ намагається переконати весь світ, що вона ведмідь, а не "паперовий тигр", - посол США в НАТО Вітакер

Автор: 

НАТО (6859) росія (68128) Вітакер Метью (25) енергоресурси (7)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це треба для угорців та словаків проводити такі пояснення. А якщо не дійде то треба діяти по іншому-силою витлумачити що так діяти погано та будуть дуже дієві наслідки.
показати весь коментар
01.10.2025 21:16 Відповісти
Америка зараз грає в гру європейців. Вимагає, звинувачує, тикає пальцем. Європейці мовчать і тупо *********.
показати весь коментар
01.10.2025 21:19 Відповісти
 
 