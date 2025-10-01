Враг 32 раза атаковал на Покровском направлении, обезврежено 120 оккупантов, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 125 боевых столкновений.

Противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам один ракетный удар, применив четыре ракеты и 50 авиационных ударов, применив 102 управляемые авиабомбы. Зафиксировано 1839 ударов дронами-камикадзе, враг совершил 3171 артиллерийский обстрел.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отразили четыре штурмовых действия оккупантов, еще два боестолкновения продолжаются. Кроме того, враг нанес 13 авиационных ударов, сбросив 36 управляемых авиабомб, а также совершил 138 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отразили четыре атаки в районах Волчанска, Нововасильевки и Каменки, еще два боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении противник трижды пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Купянска и Голубовки. Одно боестолкновение продолжается.

Боевые действия на Донетчине

На Лиманском направлении враг совершил 11 атак, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Грековка, Карповка, Колодязи, Мирное, Шандриголово, Торское, Заречное, Ямполь и в направлении Нового Мира, Дробышево.

На Северском направлении наши воины отразили четыре атаки врага в районах населенных пунктов Григорьевка, Ямполь и Переездное.

На Краматорском направлении Силы обороны успешно остановили четыре вражеские попытки продвинуться вперед в направлениях населенных пунктов Бондарное, Миньковка и Орехово-Васильевка.

Враг 18 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районах Щербиновки, Плещеевки, Торецка, Русина Яра и Полтавки. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

В течение дня на Покровском направлении агрессор совершил 32 штурмовые и наступательные действия в районах населенных пунктов Шахово, Владимировка, Сухецкое, Миролюбовка, Новопавловка, Лысовка, Котлино, Удачное, Молодецкое, Белицкое, Красный Лиман, Новоэкономическое, Покровск, Зверево, Новоукраинка, Новониколаевка и Филия. В настоящее время бои идут в двух локациях. По предварительным подсчетам, на этом направлении украинские воины обезвредили 120 оккупантов, из них 72 - безвозвратно. Уничтожено две единицы автомобильной, единицу специальной техники, 14 беспилотных летательных аппаратов и три укрытия личного состава. Кроме того, повреждены две боевые бронированные машины, одна реактивная система залпового огня, единица автомобильной техники и семь укрытий для личного состава противника.

На Новопавловском направлении наши защитники остановили 14 атак противника в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Андреевка-Клевцово, Вороное, Сосновка, Новониколаевка, Воскресенка, Калиновское и Новогригорьевка, еще семь боестолкновений до сих пор продолжаются.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении зафиксировано четыре боевых столкновения в районе населенного пункта Полтавка. Авиаудару подверглись районы населенных пунктов Горькое и Зализничное.

На Ореховском направлении наши воины отразили одну атаку врага в направлении Новоданиловки.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили три вражеские атаки.

