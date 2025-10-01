Силы обороны остановили штурмовые действия врага в районе Купянска, отражено более 50 атак на Покровском направлении, - Генштаб

В целом, за прошедшие сутки, 30 сентября 2025 года, на фронте было зафиксировано 155 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

Вчера противник нанес 2 ракетных и 54 авиационных ударов, применил две ракеты и сбросил 112 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 3 931 обстрел, в том числе 112 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5 246 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по населенным пунктам Доброполье, Константиновка Донецкой области; Покровское Днепропетровской области; Гуляйполе Запорожской области.

Удары по врагу

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

Генштаб напоминает, что в целом, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 920 человек. Также украинские воины обезвредили один танк, три боевые бронированные машины, 13 артиллерийских систем, 249 БпЛА и 33 единицы автомобильной техники оккупантов.

Также читайте: Уничтожены вражеские штурмовики и техника во время наступления на Краматорском направлении, противник безуспешно атаковал в Купянске, - ОСГВ "Днепр"

Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские подразделения отбили семь атак оккупантов. Также противник нанес 15 авиаударов, сбросив при этом 28 КАБ, совершил 138 обстрелов, в том числе десять - из реактивных систем залпового огня.

Обстановка на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза атаковал позиции украинских защитников в районе Волчанска и Каменки. Получил отпор.

На Купянском направлении вчера произошло пять боестолкновений. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах населенного пункта Купянск и в сторону Петропавловки и Песчаного.

Также читайте: Враг пытался улучшить тактическое положение в центральной части Волчанска и возобновил наступление в районе Амбарного, - ОСГВ "Днепр"

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 15 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Шандриголово, Новомихайловка, Грековка, Колодези, Ямполовка и в сторону Дробышево.

На Северском направлении Силы обороны остановили семь наступательных действий захватчиков в сторону Ямполя, Дроновки и в районе Серебрянки.

На Краматорском направлении вчера зафиксировано три боестолкновения, оккупант пытался продвигаться в районе Белой Горы и в сторону Предтечино.

Также отмечается, что на Торецком направлении враг совершил 14 атак в районах Торецка, Дилиевки, Яблоновки, Катериновки, Русина Яра и Полтавки.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 51 штурмовое действие агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Ореховое и Филия", - говорится в сообщении.

Читайте: Враг пытался вклиниться в оборону на Лиманском направлении, на Покровском - Силы обороны отбили 56 штурмов, - Генштаб

Обстановка на Юге

Как информирует Генштаб, на Новопавловском направлении противник вчера совершил 24 атаки в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Поддубное, Вороное, Сосновка, Январское, Калиновское, Терновое, Ольговское и Новогригорьевка.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили две атаки оккупантов в районе Полтавки.

На Ореховском направлении наши защитники отбили четыре штурмовых действия захватчиков, в районе Плавней и в сторону Степногорска, Малой Токмачки и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении войска агрессора осуществили пять тщетных попыток продвинуться вперед на позиции наших подразделений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!