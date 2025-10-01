Сили оборони зупинили штурмові дії ворога в районі Куп’янська, відбито понад 50 атак на Покровському напрямку, - Генштаб. КАРТИ

Загалом, упродовж минулої доби, 30 вересня 2025 року, на фронті було зафіксовано 155 бойових зіткнень.

Удари по території України

Вчора противник завдав 2 ракетних та 54 авіаційних ударів, застосував дві ракети та скинув 112 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 3 931 обстріл, зокрема 112 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5 246 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по населеним пунктам Добропілля, Костянтинівка Донецької області; Покровське Дніпропетровської області; Гуляйполе Запорізької області.

Удари по ворогу

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки ворога.

Генштаб нагадує, що загалом, втрати російських загарбників минулої доби становили 920 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, три бойові броньовані машини, 13 артилерійських систем, 249 БпЛА та 33 одиниці автомобільної техніки окупантів.

Обстановка на Півночі

Як зазначається, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські підрозділи відбили сім атак окупантів. Також противник завдав 15 авіаударів, скинувши при цьому 28 КАБ, здійснив 138 обстрілів, зокрема десять - із реактивних систем залпового вогню.

Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази атакував позиції українських захисників у районі Вовчанська та Кам’янки. Отримав відсіч.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять боєзіткнень. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника в районах населеного пункту Куп’янськ та у бік Петропавлівки й Піщаного.

Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Шандриголове, Новомихайлівка, Греківка, Колодязі, Ямполівка та у бік Дробишевого.

На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили сім наступальних дій загарбників у бік Ямполя, Дронівки та у районі Серебрянки.

На Краматорському напрямку вчора зафіксовано три боєзіткнення, окупант намагався просуватись у районі Білої Гори та у бік Предтечиного.

Також зазначається, що на Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак у районах Торецька, Диліївки, Яблунівки, Катеринівки, Русиного Яру та Полтавки.

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 51 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Горіхове та Філія", - йдеться у повідомленні.

Обстановка на Півдні

Як інформує Генштаб, на Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 24 атаки у районах населених пунктів Зелений Гай, Піддубне, Вороне, Соснівка, Січневе, Калинівське, Тернове, Ольгівське та Новогригорівка.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили дві атаки окупантів в районі Полтавки.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили чотири штурмових дії загарбників, у районі Плавнів та у бік Степногірська, Малої Токмачки й Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку війська агресора здійснили п’ять марних спроб просунутися уперед на позиції наших підрозділів.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

