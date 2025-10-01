Ворог 32 рази атакував на Покровському напрямку, знешкоджено 120 окупантів, - Генштаб

З початку доби, станом на 22:00, на фронті відбулося 125 бойових зіткнень.

Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах одного ракетного удару, застосувавши чотири ракети та 50 авіаційних ударів, застосувавши 102 керовані авіабомби. Зафіксовано 1839 ударів дронами-камікадзе, ворог здійснив 3171 артилерійський обстріл.

Бойові дії на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили чотири штурмові дії окупантів, ще два боєзіткнення тривають. Крім того, ворог завдав 13 авіаційних ударів, скинувши 36 керованих авіабомб, а також здійснив 138 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

Бойові дії на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили чотири атаки в районах Вовчанська, Нововасилівки та Кам’янки, ще два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку противник тричі намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Куп’янська та Голубівки. Одне боєзіткнення триває.

Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку ворог здійснив 11 атак, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Греківка, Карпівка, Колодязі, Мирне, Шандриголове, Торське, Зарічне, Ямпіль та в напрямку Нового Миру, Дробишевого.

На Сіверському напрямку наші воїни відбили чотири атаки ворога в районах населених пунктів Григорівка, Ямпіль та Переїзне.

На Краматорському напрямку Сили оборони успішно зупинили чотири ворожі спроби просунутися вперед в напрямках населених пунктів Бондарне, Міньківка та Оріхово-Василівка.

Ворог 18 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку у районах Щербинівки, Плещіївки, Торецька, Русиного Яру та Полтавки. Одне боєзіткнення досі триває.

Протягом дня на Покровському напрямку агресор здійснив 32 штурмові та наступальні дії у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Сухецьке, Миролюбівка, Новопавлівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Білицьке, Червоний Лиман, Новоекономічне, Покровськ, Звірове, Котлине, Новоукраїнка, Новомиколаївка та Філія. На даний час бої точаться у двох локаціях. За попередніми підрахунками, на цьому напрямку українські воїни знешкодили 120 окупантів, з них 72 – безповоротно. Знищено дві одиниці автомобільної, одиницю спеціальної техніки, 14 безпілотних літальних апаратів та три укриття особового складу. Крім того, пошкоджено дві бойові броньовані машини, одну реактивну систему залпового вогню, одиницю автомобільної техніки та сім укриттів для особового складу противника.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці зупинили 14 атак противника у районах населених пунктів Зелений Гай, Андріївка-Клевцове, Вороне, Соснівка, Новомиколаївка, Воскресенка, Калинівське та Новогригорівка, ще сім боєзіткнень досі тривають.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано чотири бойових зіткнення у районі населеного пункту Полтавка. Авіаудару зазнали райони населених пунктів Гірке та Залізничне.

На Оріхівському напрямку наші воїни відбили одну атаку ворога в напрямку Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили три ворожі атаки.

