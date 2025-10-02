Словакия не мешала принятию 19-го пакета санкций ЕС, – Власюк

Словакия не блокирует принятие 19-го пакета санкций ЕС против России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Он пояснил, что речь шла лишь о технических моментах, которые касались не только Словакии, но и нескольких других стран.

"Не было позиции "мы это не поддержим", поэтому о блокировании речь не идет", - подчеркнул он.

По словам Власюка, в пятницу пакет должен быть принят в предложенном Еврокомиссией виде. Санкции предусматривают ускоренный отказ от российского сжиженного газа и другие важные ограничения.

Власюк также отметил, что удары по нефтеперерабатывающим заводам РФ создают для россиян ощутимые проблемы.

"Когда большинство в России видит последствия санкций, они начинают задавать вопросы", - отметил Власюк.

Чиновник сообщил, что РФ пытается завозить топливо из Беларуси и расширять там мощности НПЗ. Также, по его словам, Москва финансирует развитие белорусского ВПК, чтобы он работал на нужды российской оборонки.

