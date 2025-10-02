РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9871 посетитель онлайн
Новости Санкции против России
1 283 4

Словакия не мешала принятию 19-го пакета санкций ЕС, – Власюк

Словакия не блокирует 19-й пакет санкций ЕС против РФ

Словакия не блокирует принятие 19-го пакета санкций ЕС против России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Он пояснил, что речь шла лишь о технических моментах, которые касались не только Словакии, но и нескольких других стран.
"Не было позиции "мы это не поддержим", поэтому о блокировании речь не идет", - подчеркнул он.

По словам Власюка, в пятницу пакет должен быть принят в предложенном Еврокомиссией виде. Санкции предусматривают ускоренный отказ от российского сжиженного газа и другие важные ограничения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": G7 готовит усиление санкций против РФ с акцентом на энергетику и оборону, - Bloomberg


Власюк также отметил, что удары по нефтеперерабатывающим заводам РФ создают для россиян ощутимые проблемы.

"Когда большинство в России видит последствия санкций, они начинают задавать вопросы", - отметил Власюк.

Чиновник сообщил, что РФ пытается завозить топливо из Беларуси и расширять там мощности НПЗ. Также, по его словам, Москва финансирует развитие белорусского ВПК, чтобы он работал на нужды российской оборонки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Китайские банки отказались размещать облигации российских компаний из-за риска санкций, - Reuters

Больше читайте в нашем Телеграм-канале!

Автор: 

россия (97473) санкции (11892) Словакия (1069)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
та ти що....оце герої словаки. ЯК РФ взоврве ЗАЕС і їх накриє в 3-5 раз більше як Чорнобиль - тоді хай візьмуть собі цукерочку.
показать весь комментарий
02.10.2025 02:32 Ответить
Мені більше всього сподобалося, як Фіцо словакам (а Орбан - мадярам), "свиню підклали"... Адже Україна терпіла "вибрики" Орбана, лише з однієї причини - Словаччина сиділа на угорській гілці нафтопроводу "Дружба". І, щоб не паскудить союзнику, ми не чіпали нафтопровід... А коли Фіцо почав паскудить Україні, в унісон з Орбаном - причина терпіння, в України, щезла... І тепер обоє "сидять, обісрані"... Правильно каже прислів"я: "Не плюй в колодязь... Доведеться, води напиться...".
показать весь комментарий
02.10.2025 03:50 Ответить
Сцикуни.
показать весь комментарий
02.10.2025 09:09 Ответить
 
 