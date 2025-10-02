Словаччина не заважала ухваленню 19-го пакета санкцій ЄС, - Власюк
Словаччина не блокує ухвалення 19-го пакета санкцій ЄС проти Росії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.
Він пояснив, що мова йшла лише про технічні моменти, які стосувалися не лише Словаччини, але й кількох інших країн.
"Не було позиції "ми це не підтримаємо", тож про блокування не йдеться", - підкреслив він.
За словами Власюка, у п’ятницю пакет має бути ухвалений у запропонованому Єврокомісією вигляді. Санкції передбачають прискорену відмову від російського зрідженого газу та інші важливі обмеження.
Власюк також зазначив, що удари по нафтопереробних заводах РФ створюють для росіян відчутні проблеми.
"Коли більшість у Росії бачить наслідки санкцій, вони починають ставити питання", - зазначив Власюк.
Чиновник повідомив, що РФ намагається завозити паливо з Білорусі та розширювати там потужності НПЗ. Також, за його словами, Москва фінансує розвиток білоруського ВПК, щоб він працював на потреби російської оборонки.
