РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9871 посетитель онлайн
Новости Санкции ЕС против России
1 457 6

ЕС усиливает санкции: против России готовят радикальные ограничения, - фон дер Ляйен

ЕС меняет подход к санкциям против России - фон дер Ляйен

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС переходит от постепенного давления к более радикальным санкциям против России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.ua, об этом она заявила после саммита в Копенгагене.

"Сейчас пришло время еще больше усилить давление на Россию. Мы больше не предлагаем поэтапные санкции, а предлагаем значительно более жесткие меры - в энергетике, финансовых услугах и торговле. И все это уже входит в 19-й пакет санкций, который сейчас обсуждается", - отметила фон дер Ляйен.

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!

По ее словам, новый пакет согласован с США и будет принят в ближайшее время. Среди ключевых мер:

  • снижение ценового потолка на российскую нефть до $47,6 за баррель;
  • ограничения в отношении платежной системы "Мир";
  • запрет экспорта ряда руд, металлов, химикатов и солей;
  • санкции против 45 российских и иностранных компаний, сотрудничающих с военным сектором РФ.

Кроме того, ЕС планирует отказаться от российского СПГ до 2027 года и ввести вторичные санкции против третьих стран, которые помогают Кремлю обходить ограничения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Словакия не мешала принятию 19-го пакета санкций ЕС, - Власюк

Напомним, страны "Большой семерки" договорились работать вместе, чтобы заставить Россию прекратить войну в Украине. Министры поддержали программы МВФ и займы для Украины, чтобы помочь государству получать необходимые доходы и противостоять агрессии. G7 договорилась координировать действия, чтобы укрепить экономику Украины и ограничить возможности России вести войну.

Автор: 

россия (97473) санкции (11892) Евросоюз (17645) Урсула фон дер Ляйен (643)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Своєю поступовістю впровадження санкцій ЄС сприяло зміцненню військової міцності росії. Казкові довбограї.
показать весь комментарий
02.10.2025 07:27 Ответить
помните які Україна ввела санкції проти россії у 2014 му році після окупації Криму та Донбасу? майже ніякіх! бариги весело торгували з кацапстаном до 2022го року. а ви звинувачуєто партнерів на яких россія не нападала , у недостатку санкцій . так що спустіться на землю та дякуйте за підтримку від США та ЄС
показать весь комментарий
02.10.2025 08:27 Ответить
"Помаленьку вмирайте і дякуйте, дякуйте і вмирайте. Бо якщо раптом будете вмирати надто повільно, то путін зобидиться і може піти на якусь Естонію, а ЄСу це не треба."
показать весь комментарий
02.10.2025 08:42 Ответить
що тут радикального?
показать весь комментарий
02.10.2025 08:03 Ответить
20-ті ювілейні радикальні обмеження?
показать весь комментарий
02.10.2025 08:40 Ответить
Дуже не "тисніть" бо обісретеся самі.
показать весь комментарий
02.10.2025 08:42 Ответить
 
 