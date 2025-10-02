ЕС усиливает санкции: против России готовят радикальные ограничения, - фон дер Ляйен

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС переходит от постепенного давления к более радикальным санкциям против России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.ua, об этом она заявила после саммита в Копенгагене.

"Сейчас пришло время еще больше усилить давление на Россию. Мы больше не предлагаем поэтапные санкции, а предлагаем значительно более жесткие меры - в энергетике, финансовых услугах и торговле. И все это уже входит в 19-й пакет санкций, который сейчас обсуждается", - отметила фон дер Ляйен.

По ее словам, новый пакет согласован с США и будет принят в ближайшее время. Среди ключевых мер:

снижение ценового потолка на российскую нефть до $47,6 за баррель;

ограничения в отношении платежной системы "Мир";

запрет экспорта ряда руд, металлов, химикатов и солей;

санкции против 45 российских и иностранных компаний, сотрудничающих с военным сектором РФ.

Кроме того, ЕС планирует отказаться от российского СПГ до 2027 года и ввести вторичные санкции против третьих стран, которые помогают Кремлю обходить ограничения.

Напомним, страны "Большой семерки" договорились работать вместе, чтобы заставить Россию прекратить войну в Украине. Министры поддержали программы МВФ и займы для Украины, чтобы помочь государству получать необходимые доходы и противостоять агрессии. G7 договорилась координировать действия, чтобы укрепить экономику Украины и ограничить возможности России вести войну.