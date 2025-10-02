РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9871 посетитель онлайн
Новости G7 готовит новые рычаги влияния на Россию Поддержка Украины странами G7
1 069 3

Страны G7 поддержали Украину и согласовали совместные меры против агрессии России

Большая семерка: помощь Украине и усиление давления на Россию

Страны "Большой семерки" договорились работать вместе, чтобы заставить Россию прекратить войну в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, встреча министров финансов состоялась онлайн 1 октября 2025 года, и участники обсудили, как поддержать Украину. В коммюнике указано, что действия России, включая нарушение воздушного пространства НАТО и нападения на гражданских, являются неприемлемыми.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Словакия не мешала принятию 19-го пакета санкций ЕС, - Власюк

Министры поддержали программы МВФ и займы для Украины, чтобы помочь государству получать необходимые доходы и противостоять агрессии. G7 договорилась координировать действия, чтобы укрепить экономику Украины и ограничить возможности России вести войну.

В заявлении отмечается использование всех доступных финансовых механизмов для прекращения войны и обеспечения мира. Ограничения коснутся ключевых секторов российской экономики, включая энергетику, финансы и военно-промышленный комплекс.

Также читайте: РФ не имеет значительных успехов на поле боя, пришло время сесть за стол переговоров,- посол США в НАТО Уитакер

Координированные действия должны уменьшить доходы России и усилить давление на агрессора. Все шаги будут соответствовать международному праву и законодательству стран G7. Министры подчеркнули, что сейчас важно действовать решительно, чтобы поддержать Украину и остановить войну.

Больше читайте в нашем Телеграм-канале!

Напомним, ЕС и G7 планируют завершить согласование новых пакетов санкций до конца октября. Параллельно Евросоюз работает над запретом импорта российского сжиженного газа до 2027 года и планом направить Украине около 140 млрд евро за счет замороженных российских активов.

Читайте также: Послы ЕС могут договориться о новых санкциях против РФ в ближайшие дни, - СМИ

Автор: 

россия (97473) санкции (11892) война в Украине (6371)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://www.youtube.com/watch?v=uwUAcwFxwAo&t=20s

Дотошні интерв"ю Власти Мазур з фахівцями кожного у своїй справі про "підриви українцями північних потоків"
показать весь комментарий
02.10.2025 04:21 Ответить
Ну шо, понеслась?
https://www.wsj.com/world/u-s-to-provide-ukraine-with-intelligence-for-missile-strikes-deep-inside-russia-ca7b2276?st=aY5Rm2&reflink=desktopwebshare_permalink U.S. to Provide Ukraine With Intelligence for Missile Strikes Deep Inside Russia
Trump has approved sharing targeting data with Ukrainians as the administration weighs sending powerful weapons
показать весь комментарий
02.10.2025 05:57 Ответить
Тобто вирішили хто за ким буде висловлювати "занепокоєння"?
показать весь комментарий
02.10.2025 07:10 Ответить
 
 