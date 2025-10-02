Страны G7 поддержали Украину и согласовали совместные меры против агрессии России

Страны "Большой семерки" договорились работать вместе, чтобы заставить Россию прекратить войну в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, встреча министров финансов состоялась онлайн 1 октября 2025 года, и участники обсудили, как поддержать Украину. В коммюнике указано, что действия России, включая нарушение воздушного пространства НАТО и нападения на гражданских, являются неприемлемыми.

Министры поддержали программы МВФ и займы для Украины, чтобы помочь государству получать необходимые доходы и противостоять агрессии. G7 договорилась координировать действия, чтобы укрепить экономику Украины и ограничить возможности России вести войну.

В заявлении отмечается использование всех доступных финансовых механизмов для прекращения войны и обеспечения мира. Ограничения коснутся ключевых секторов российской экономики, включая энергетику, финансы и военно-промышленный комплекс.

Координированные действия должны уменьшить доходы России и усилить давление на агрессора. Все шаги будут соответствовать международному праву и законодательству стран G7. Министры подчеркнули, что сейчас важно действовать решительно, чтобы поддержать Украину и остановить войну.

Напомним, ЕС и G7 планируют завершить согласование новых пакетов санкций до конца октября. Параллельно Евросоюз работает над запретом импорта российского сжиженного газа до 2027 года и планом направить Украине около 140 млрд евро за счет замороженных российских активов.

