Країни G7 підтримали Україну та погодили спільні заходи проти агресії Росії

Країни "Великої сімки" домовилися працювати разом, щоб змусити Росію припинити війну в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, зустріч міністрів фінансів відбулася онлайн 1 жовтня 2025 року, і учасники обговорили, як підтримати Україну. У комюніке зазначено, що дії Росії, включно з порушенням повітряного простору НАТО та нападами на цивільних, є неприйнятними.

Міністри підтримали програми МВФ та позики для України, щоб допомогти державі отримувати необхідні доходи та протистояти агресії. G7 домовилася координувати дії, щоб зміцнити економіку України та обмежити можливості Росії вести війну.

У заяві наголошується на використанні всіх доступних фінансових механізмів для припинення війни і забезпечення миру. Обмеження торкнуться ключових секторів російської економіки, включно з енергетикою, фінансами та військово-промисловим комплексом.

Координовані дії мають зменшити доходи Росії та посилити тиск на агресора. Всі кроки відповідатимуть міжнародному праву та законодавству країн G7. Міністри підкреслили, що зараз важливо діяти рішуче, щоб підтримати Україну і зупинити війну.

Нагадаємо, ЄС і G7 планують завершити узгодження нових пакетів санкцій до кінця жовтня. Паралельно Євросоюз працює над забороною імпорту російського зрідженого газу до 2027 року та планом спрямувати Україні близько 140 млрд євро за рахунок заморожених російських активів.

