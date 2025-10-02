ЄС посилює санкції: проти Росії готують радикальні обмеження, - фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС переходить від поступового тиску до більш радикальних санкцій проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NV.ua, про це вона заявила після саміту в Копенгагені.

"Зараз настав час ще більше посилити тиск на Росію. Ми більше не пропонуємо поетапні санкції, а пропонуємо значно жорсткіші заходи - в енергетиці, фінансових послугах та торгівлі. І все це вже входить до 19-го пакета санкцій, який наразі обговорюється", - наголосила фон дер Ляєн.

За її словами, новий пакет узгоджений зі США й буде ухвалений найближчим часом. Серед ключових заходів:

зниження цінової стелі на російську нафту до $47,6 за барель;

обмеження щодо платіжної системи "Мир";

заборона експорту низки руд, металів, хімікатів і солей;

санкції проти 45 російських та іноземних компаній, які співпрацюють з воєнним сектором РФ.

Крім того, ЄС планує відмовитися від російського СПГ до 2027 року та запровадити вторинні санкції проти третіх країн, які допомагають Кремлю обходити обмеження.

Нагадаємо, країни "Великої сімки" домовилися працювати разом, щоб змусити Росію припинити війну в Україні. Міністри підтримали програми МВФ та позики для України, щоб допомогти державі отримувати необхідні доходи та протистояти агресії. G7 домовилася координувати дії, щоб зміцнити економіку України та обмежити можливості Росії вести війну.