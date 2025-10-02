УКР
Новини Санкції ЄС проти Росії
ЄС посилює санкції: проти Росії готують радикальні обмеження, - фон дер Ляєн

ЄС змінює підхід до санкцій проти Росії - фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС переходить від поступового тиску до більш радикальних санкцій проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NV.ua,  про це вона заявила після саміту в Копенгагені.

"Зараз настав час ще більше посилити тиск на Росію. Ми більше не пропонуємо поетапні санкції, а пропонуємо значно жорсткіші заходи - в енергетиці, фінансових послугах та торгівлі. І все це вже входить до 19-го пакета санкцій, який наразі обговорюється", - наголосила фон дер Ляєн.

За її словами, новий пакет узгоджений зі США й буде ухвалений найближчим часом. Серед ключових заходів:

  • зниження цінової стелі на російську нафту до $47,6 за барель;
  • обмеження щодо платіжної системи "Мир";
  • заборона експорту низки руд, металів, хімікатів і солей;
  • санкції проти 45 російських та іноземних компаній, які співпрацюють з воєнним сектором РФ.

Крім того, ЄС планує відмовитися від російського СПГ до 2027 року та запровадити вторинні санкції проти третіх країн, які допомагають Кремлю обходити обмеження.

Нагадаємо, країни "Великої сімки" домовилися працювати разом, щоб змусити Росію припинити війну в Україні. Міністри підтримали програми МВФ та позики для України, щоб допомогти державі отримувати необхідні доходи та протистояти агресії. G7 домовилася координувати дії, щоб зміцнити економіку України та обмежити можливості Росії вести війну.

росія (68158) санкції (12782) Євросоюз (14227) фон дер Ляєн Урсула (901)
Своєю поступовістю впровадження санкцій ЄС сприяло зміцненню військової міцності росії. Казкові довбограї.
показати весь коментар
02.10.2025 07:27 Відповісти
помните які Україна ввела санкції проти россії у 2014 му році після окупації Криму та Донбасу? майже ніякіх! бариги весело торгували з кацапстаном до 2022го року. а ви звинувачуєто партнерів на яких россія не нападала , у недостатку санкцій . так що спустіться на землю та дякуйте за підтримку від США та ЄС
показати весь коментар
02.10.2025 08:27 Відповісти
"Помаленьку вмирайте і дякуйте, дякуйте і вмирайте. Бо якщо раптом будете вмирати надто повільно, то путін зобидиться і може піти на якусь Естонію, а ЄСу це не треба."
показати весь коментар
02.10.2025 08:42 Відповісти
що тут радикального?
показати весь коментар
02.10.2025 08:03 Відповісти
20-ті ювілейні радикальні обмеження?
показати весь коментар
02.10.2025 08:40 Відповісти
Дуже не "тисніть" бо обісретеся самі.
показати весь коментар
02.10.2025 08:42 Відповісти
 
 