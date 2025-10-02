РУС
Два района Днепропетровщины подверглись вражеским атакам: повреждены дома и автомобили

Сегодня ночью и вчера вечером два района Днепропетровщины подверглись обстрелам и атакам со стороны российских войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.

Никопольщина оказалась под огнем артиллерии и атакой FPV-дронов. Пострадали райцентр и Покровская громада. В Марганецкой громаде зафиксированы разрушения из-за попадания беспилотника: повреждены два частных дома и газопровод.

Покровская громада Синельниковского района подверглась удару БПЛА. Вследствие атаки загорелись частный дом и две легковые машины. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.

Все инциденты обошлись без погибших и пострадавших.

