Два района Днепропетровщины подверглись вражеским атакам: повреждены дома и автомобили
Сегодня ночью и вчера вечером два района Днепропетровщины подверглись обстрелам и атакам со стороны российских войск.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.
Никопольщина оказалась под огнем артиллерии и атакой FPV-дронов. Пострадали райцентр и Покровская громада. В Марганецкой громаде зафиксированы разрушения из-за попадания беспилотника: повреждены два частных дома и газопровод.
Покровская громада Синельниковского района подверглась удару БПЛА. Вследствие атаки загорелись частный дом и две легковые машины. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.
Все инциденты обошлись без погибших и пострадавших.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль