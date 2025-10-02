Два райони Дніпропетровщини зазнали ворожих атак: пошкоджено будинки та авто
Сьогодні вночі та вчора надвечір два райони Дніпропетровщини зазнали обстрілів та атак з боку російських військ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.
Нікопольщина опинилася під вогнем артилерії та атакою FPV-дронів. Постраждали райцентр і Покровська громада. У Марганецькій громаді зафіксовано руйнування через влучання безпілотника: пошкоджені два приватні будинки та газогін.
Покровська громада Синельниківського району зазнала удару БпЛА. Внаслідок атаки зайнялися приватна оселя та дві легкові автівки. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.
Усі інциденти обійшлися без загиблих та постраждалих.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль