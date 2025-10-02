УКР
Два райони Дніпропетровщини зазнали ворожих атак: пошкоджено будинки та авто

Сьогодні вночі та вчора надвечір два райони Дніпропетровщини зазнали обстрілів та атак з боку російських військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

Нікопольщина опинилася під вогнем артилерії та атакою FPV-дронів. Постраждали райцентр і Покровська громада. У Марганецькій громаді зафіксовано руйнування через влучання безпілотника: пошкоджені два приватні будинки та газогін.

Покровська громада Синельниківського району зазнала удару БпЛА. Внаслідок атаки зайнялися приватна оселя та дві легкові автівки. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

Усі інциденти обійшлися без загиблих та постраждалих.

Росія пошкодила Дніпровський художній музей: зруйновані фасад та вікна

обстріл Дніпропетровська область Нікопольський район Синельниківський район
