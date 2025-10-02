Массированный удар РФ по "Укрзализныце": в Одессе ранен машинист, некоторые поезда Черниговского и Сумского направлений следуют с задержкой

В ночь на 2 октября российские оккупанты массированно атаковали беспилотниками объекты "Укрзализныци" в ряде областей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.

"Еще одна сложная ночь для Украины. Массированные удары по Одессе и области, по Киевщине - десятки дронов по мирным населенным пунктам. Враг бьет и по Днепропетровщине и по Запорожью. Сегодня ночью Россия нанесла массированный обстрел по депо "Укрзализныци" в Одессе. Осколочные ранения получил машинист поезда. Ему оказывается вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.

Вследствие российской атаки по приграничным громадам на севере, в частности в Конотопе, останавливались поезда. По состоянию на утро все продолжили движение, контактная сеть заживлена.

Из-за атаки некоторые поезда Черниговского и Сумского направления следуют с задержкой.

"Делаем все, чтобы даже такие массированные атаки не остановили украинские транспортные артерии.

Россия ежедневно пытается разрушить одну из основ украинской устойчивости - нашу инфраструктуру, которая держит страну вместе. Это и железная дорога, дороги, энергетика. Страна-агрессор использует вооружение, которое невозможно без иностранных комплектующих. Поэтому требуется усиление санкций и блокирование всех цепей поставок", - отметил Кулеба.

