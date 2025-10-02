Масований удар РФ по "Укрзалізниці": в Одесі поранено машиніста, деякі потяги Чернігівського та Сумського напрямку прямують із затримкою
У ніч проти 2 жовтня російські окупанти масовано атакували безпілотниками об'єкти "Укрзалізниці" у низці областей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
"Ще одна складна ніч для України. Масовані удари по Одесі та області, по Київщині – десятки дронів по мирних населених пунктах. Ворог бʼє й по Дніпропетровщині та Запоріжжю. Сьогодні вночі Росія завдала масованого обстрілу по депо Укрзалізниці в Одесі. Уламкові поранення дістав машиніст потяга. Йому надається вся необхідна допомога", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок російської атаки по прикордонних громадах на Півночі, зокрема в Конотопі зупинялися потяги. Станом на ранок – всі продовжили рух, контактна мережа заживлена.
Через атаку деякі потяги Чернігівського та Сумського напрямку прямують із затримкою.
"Робимо все, щоб навіть такі масовані атаки не зупинять українські транспортні артерії.
Росія щодня намагається зруйнувати одну із основ української стійкості - нашу інфраструктуру, яка тримає країну разом. Це і залізниця, дороги, енергетика. Країна-агресор використовує озброєння, яке неможливе без іноземних комплектуючих. Тому потрібне посилення санкцій і блокування всіх ланцюгів постачання", - зазначив Кулеба.
Поки залізницю сітками не затянули...
залізниця ростов мелітополь джанкой катається собі спокійнісінько і не париться.
напевно, за оманськими угодами, сухопутний коридор до криму переданий майже без проблем.
"Ветерани" союзу радянських офіцерів, що прямо марять реінкарнацією срср та приходом раши на землі України!
Ось саме такі дідуганчики, та їм подібні й наводять ракети, дрони, бо вони не в одному, а багатьох населених пунктах України! А контррозвідка спить, СБУ на ці прояви ніяк не реагує!
Де СБУ, де ГУР, де Контрозвідка!?
https://zhatk.zt.ua/podii/22-veresnya-vidbuvsya-mityng-rekviyem-prysvyachenyj-dnyu-partyzanskoyi-slavy-ta-geroyichnomu-partyzanskomu-ruhu-chasiv-drugoyi-svitovoyi-vijny/