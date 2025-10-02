УКР
Обстріли об'єктів Укрзалізниці
3 142 5

Масований удар РФ по "Укрзалізниці": в Одесі поранено машиніста, деякі потяги Чернігівського та Сумського напрямку прямують із затримкою

У ніч проти 2 жовтня російські окупанти масовано атакували безпілотниками об'єкти "Укрзалізниці" у низці областей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Ще одна складна ніч для України. Масовані удари по Одесі та області, по Київщині – десятки дронів по мирних населених пунктах. Ворог бʼє й по Дніпропетровщині та Запоріжжю. Сьогодні вночі Росія завдала масованого обстрілу по депо Укрзалізниці в Одесі. Уламкові поранення дістав машиніст потяга. Йому надається вся необхідна допомога", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок російської атаки по прикордонних громадах на Півночі, зокрема в Конотопі зупинялися потяги. Станом на ранок – всі продовжили рух, контактна мережа заживлена.

Через атаку деякі потяги Чернігівського та Сумського напрямку прямують із затримкою.

"Робимо все, щоб навіть такі масовані атаки не зупинять українські транспортні артерії.

Росія щодня намагається зруйнувати одну із основ української стійкості - нашу інфраструктуру, яка тримає країну разом. Це і залізниця, дороги, енергетика. Країна-агресор використовує озброєння, яке неможливе без іноземних комплектуючих. Тому потрібне посилення санкцій і блокування всіх ланцюгів постачання",  - зазначив Кулеба.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Через російські обстріли пошкоджена залізнична інфраструктура на Сумщині: затримуються потяги

Укразалізниця
Укразалізниця
Укразалізниця

Автор: 

Київська область (4284) обстріл (31124) Одеська область (3517) Сумська область (4276) Укрзалізниця (7072)
От і піар нашого потужнього преЗе! Поки воно піариться, кацабня б'є шахедами по рухомим ешалонам ! Тільки ми ідею придумали, як кацабня її здійснила. Ми відстаємо від кацабні швидкими темпами!
показати весь коментар
02.10.2025 09:06 Відповісти
Після ураження кацапських НПЗ Мадяру треба переключити увагу на РЖД !
Поки залізницю сітками не затянули...
показати весь коментар
02.10.2025 09:19 Відповісти
ой! я вас умаляю!
залізниця ростов мелітополь джанкой катається собі спокійнісінько і не париться.
напевно, за оманськими угодами, сухопутний коридор до криму переданий майже без проблем.
показати весь коментар
02.10.2025 09:23 Відповісти
Даремно паровози порізали на брухт. Стояли б законсервовані ще сто років.
показати весь коментар
02.10.2025 10:05 Відповісти
А чому Ви всі дивуєтесь, коли в Україні повнісінько ось цих ждунів руского мира!
"Ветерани" союзу радянських офіцерів, що прямо марять реінкарнацією срср та приходом раши на землі України!
Ось саме такі дідуганчики, та їм подібні й наводять ракети, дрони, бо вони не в одному, а багатьох населених пунктах України! А контррозвідка спить, СБУ на ці прояви ніяк не реагує!
Де СБУ, де ГУР, де Контрозвідка!?

https://zhatk.zt.ua/podii/22-veresnya-vidbuvsya-mityng-rekviyem-prysvyachenyj-dnyu-partyzanskoyi-slavy-ta-geroyichnomu-partyzanskomu-ruhu-chasiv-drugoyi-svitovoyi-vijny/
показати весь коментар
02.10.2025 10:12 Відповісти
 
 