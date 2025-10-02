Россияне атаковали Украину 89 дронами, ПВО ликвидировала 53, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 2 октября российские войска совершили атаку 86 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и другими беспилотниками с направлений Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск и Миллерово.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Воздушное нападение отражали авиация, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным по состоянию на 09:00, противовоздушная оборона сбила или подавила 53 вражеских дрона на севере, юге и востоке страны.
В то же время зафиксировано 31 попадание ударных БПЛА на шести локациях. Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько вражеских беспилотников.
