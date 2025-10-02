Росіяни атакували Україну 89 дронами, ППО ліквідувала 53, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 2 жовтня російські війська здійснили атаку 86 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та іншими безпілотниками з напрямків Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ та Міллерово.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 09:00, протиповітряна оборона збила або подавила 53 ворожих дрони на півночі, півдні та сході країни.

Водночас зафіксовано 31 влучання ударних БпЛА на шести локаціях. Атака триває, у повітряному просторі перебувають декілька ворожих безпілотників.

