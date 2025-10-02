РУС
Украина – наша "первая линия обороны" против РФ, – премьер Дании Фредериксен

Премьер-министр страны Метте Фредериксен

Премьер Дании Метте Фредериксен признала, что европейские страны недооценивали реальность российской угрозы и слишком медленно реагировали на необходимость усиления собственной обороны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом премьер Дании заявила во время общении со СМИ перед саммитом Европейского политического сообщества в Копенгагене.

"Мы со всем действуем недостаточно быстро. Думаю, все недооценили, настолько большой угрозой действительно является Россия. Но нельзя сказать, что мы "ничего не делали" - потому что мы делаем много. Нужно ускоряться и масштабироваться... Я надеюсь, все признают, что мы должны рассматривать Украину как "первую линию обороны". Все, что мы сделаем в Украине - это вклад в защиту нас самих, остальной Европы", - сказала премьер Дании.

Напомним, Фредериксен заявила, что опыт Украины в противодействии беспилотникам может очень помочь странам Европы с проектом защиты от недружественных БпЛА.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дания имеет право сбивать дроны РФ, которые нарушают воздушное пространство ЕС, - Фредериксен

Автор: 

россия (97473) Украина (45140) Фредериксен Метте (107) война в Украине (6387)
з проєктом захисту від недружніх БпЛА
а що є щей дружні БпЛА?
да уж. ****** промахнулся. Не на Україну треба було нападати, а на НАТУ.
02.10.2025 10:44 Ответить
В кіно про війну показують, шо на другу лінію оборони переходять, коли перша вже все, нічого живого не лишилося. То це мабуть європейська союзниця щось інше мала на увазі.
02.10.2025 10:47 Ответить
Перша і остання. Якщо України не стане, скажуть нічого буває.
02.10.2025 10:51 Ответить
Як приємно читати, що я є їхньою лінією оборони!
Відчуваю величезну відповідальність та особистий обов'язок бути щитом європейської нації незважаючи на все, що я та залежні від мене члени сім'ї потребують для виживання життя та перебування на цій високодовірений мені лінії захисту!!!

[низький уклін]
02.10.2025 10:54 Ответить
Це треба було раніше усвідомити, надавати всю зброю та дозволи на іі використання ще в 22-му.
02.10.2025 10:54 Ответить
 
 