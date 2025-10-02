Украина – наша "первая линия обороны" против РФ, – премьер Дании Фредериксен

Премьер Дании Метте Фредериксен признала, что европейские страны недооценивали реальность российской угрозы и слишком медленно реагировали на необходимость усиления собственной обороны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом премьер Дании заявила во время общении со СМИ перед саммитом Европейского политического сообщества в Копенгагене.

"Мы со всем действуем недостаточно быстро. Думаю, все недооценили, настолько большой угрозой действительно является Россия. Но нельзя сказать, что мы "ничего не делали" - потому что мы делаем много. Нужно ускоряться и масштабироваться... Я надеюсь, все признают, что мы должны рассматривать Украину как "первую линию обороны". Все, что мы сделаем в Украине - это вклад в защиту нас самих, остальной Европы", - сказала премьер Дании.

