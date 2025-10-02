Украина помогает Европе и Дании в области беспилотников, - премьер Дании Фредериксен

Премьер Дании Метте Фредериксен провела короткую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Премьер отметила, что Украина оказывает поддержку Дании и Европе в сфере беспилотных летательных аппаратов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает DR.

"Мы обсудили много вопросов, но особенно - беспилотники. Украина помогает Европе и Дании, и мы планируем усилить сотрудничество. Технологии развиваются очень быстро. Одним из центральных элементов гибридной войны являются дроны", - заявила Фредериксен.

В то же время премьер отметила, что это "немного странно", когда страна, которая находится в состоянии войны, предлагает помощь другим государствам, которые подвергаются гибридным атакам.

Ранее сообщалось, что украинские военные начали развертывание в Дании миссии для распространения украинского опыта защиты от дронов.

Напомним, вечером и ночью 24-25 сентября над Данией заметили группу неизвестных беспилотников, которые летали в районах расположения военных объектов.

Власти Дании заявили, что за полетами дронов над несколькими аэропортами на этой неделе стоял "профессиональный субъект", который устроил "гибридную атаку", направленную на создание паники.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что дроны были запущены "локально". По его словам, доказательств участия России пока нет.

Накануне аэропорт Ольборга на севере Дании недалеко от военной базы, приостановил полеты на всю ночь после обнаружения дронов.