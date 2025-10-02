Україна допомагає Європі та Данії в галузі безпілотників, - прем’єрка Данії Фредеріксен

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен провела коротку зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Прем’єрка відзначила, що Україна надає підтримку Данії та Європі у сфері безпілотних літальних апаратів.

"Ми обговорили багато питань, але особливо - безпілотники. Україна допомагає Європі та Данії, і ми плануємо посилити співпрацю. Технології розвиваються дуже швидко. Одним із центральних елементів гібридної війни є дрони", - заявила Фредеріксен.

Водночас прем’єрка зазначила, що це "трохи дивно", коли країна, яка перебуває у стані війни, пропонує допомогу іншим державам, які зазнають гібридних атак.

Раніше повідомлялося, що українські військові розпочали розгортання в Данії місії для поширення українського досвіду захисту від дронів.

Нагадаємо, ввечері та вночі 24-25 вересня над Данією помітили групу невідомих безпілотників, які літати у районах розташування військових об’єктів.

Влада Данії заявила, що за польотами дронів над кількома аеропортами цього тижня стояв "професійний суб'єкт", який влаштував "гібридну атаку", спрямовану на створення паніки.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що дрони були запущені "локально". За його словами, доказів участі Росії поки що немає.

Напередодні аеропорт Ольборга на півночі Данії недалеко від військової бази, призупинив польоти на всю ніч після виявлення дронів.