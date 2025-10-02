УКР
Україна - наша "перша лінія оборони" проти РФ, - прем’єрка Данії Фредеріксен

Прем’єр-міністерка країни Метте Фредеріксен

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен визнала, що європейські країни недооцінювали реальність російської загрози та занадто повільно реагували на необхідність посилення власної оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це прем'єрка Данії заявила під час спілкуванні зі ЗМІ перед самітом Європейської політичної спільноти у Копенгагені.

"Ми з усім діємо недостатньо швидко. Думаю, усі недооцінили, настільки великою загрозою справді є Росія. Але не можна сказати, що ми "нічого не робили" – бо ми робимо багато. Потрібно прискорюватися і масштабуватися… Я сподіваюся, усі визнають, що ми маємо розглядати Україну як "першу лінію оборони". Усе, що ми зробимо в Україні – це внесок у захист нас самих, решти Європи", – сказала прем’єрка Данії.

Нагадаємо, Фредеріксен заявила, що досвід України у протидії безпілотникам може дуже допомогти країнам Європи з проєктом захисту від недружніх БпЛА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Данія має право збивати дрони РФ, які порушують повітряний простір ЄС, - Фредеріксен

з проєктом захисту від недружніх БпЛА
а що є щей дружні БпЛА?
да уж. ****** промахнулся. Не на Україну треба було нападати, а на НАТУ.
показати весь коментар
02.10.2025 10:44 Відповісти
В кіно про війну показують, шо на другу лінію оборони переходять, коли перша вже все, нічого живого не лишилося. То це мабуть європейська союзниця щось інше мала на увазі.
показати весь коментар
02.10.2025 10:47 Відповісти
Перша і остання. Якщо України не стане, скажуть нічого буває.
показати весь коментар
02.10.2025 10:51 Відповісти
Як приємно читати, що я є їхньою лінією оборони!
Відчуваю величезну відповідальність та особистий обов'язок бути щитом європейської нації незважаючи на все, що я та залежні від мене члени сім'ї потребують для виживання життя та перебування на цій високодовірений мені лінії захисту!!!

[низький уклін]
показати весь коментар
02.10.2025 10:54 Відповісти
Це треба було раніше усвідомити, надавати всю зброю та дозволи на іі використання ще в 22-му.
показати весь коментар
02.10.2025 10:54 Відповісти
іди ти н....й, жаба
показати весь коментар
02.10.2025 10:57 Відповісти
О-как!
показати весь коментар
02.10.2025 10:59 Відповісти
 
 