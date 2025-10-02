Україна - наша "перша лінія оборони" проти РФ, - прем’єрка Данії Фредеріксен

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен визнала, що європейські країни недооцінювали реальність російської загрози та занадто повільно реагували на необхідність посилення власної оборони.

про це прем'єрка Данії заявила під час спілкуванні зі ЗМІ перед самітом Європейської політичної спільноти у Копенгагені.

"Ми з усім діємо недостатньо швидко. Думаю, усі недооцінили, настільки великою загрозою справді є Росія. Але не можна сказати, що ми "нічого не робили" – бо ми робимо багато. Потрібно прискорюватися і масштабуватися… Я сподіваюся, усі визнають, що ми маємо розглядати Україну як "першу лінію оборони". Усе, що ми зробимо в Україні – це внесок у захист нас самих, решти Європи", – сказала прем’єрка Данії.

Нагадаємо, Фредеріксен заявила, що досвід України у протидії безпілотникам може дуже допомогти країнам Європи з проєктом захисту від недружніх БпЛА.

