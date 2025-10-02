Во втором туре президентских выборов Залужный мог бы победить Зеленского, - опрос SOCIS. ИНФОГРАФИКА

В сентябре 2025 года Зеленский имеет 29,2% поддержки, Залужный - 26,6%. Во втором туре за него готовы проголосовать 45,4% избирателей, тогда как за Зеленского - 25,9%.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром SOCIS в сентябре 2025 года.

Самую высокую поддержку среди украинцев на потенциальных президентских выборах осенью 2025 года получили действующий президент Владимир Зеленский и бывший главнокомандующий ВСУ, ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

Рейтинг кандидатов в первом туре (среди тех, кто определился и готов голосовать):

Владимир Зеленский - 29,2%;

Валерий Залужный - 26,6%;

Петр Порошенко - 7,7%;

Кирилл Буданов - 6,7%;

Андрей Билецкий - 5%.

Другие кандидаты не преодолевают 5-процентный барьер.

При условии выхода Зеленского и Залужного во второй тур голоса могли бы распределиться так:

45,4% - Валерий Залужный;

25,9% - Владимир Зеленский;

12,5% - не принимали бы участия в голосовании;

11,2% - проголосовали бы против обоих;

5,1% - не определились.

Таким образом, опрос показывает преимущество Залужного над Зеленским в потенциальном втором туре.

