Во втором туре президентских выборов Залужный мог бы победить Зеленского, - опрос SOCIS. ИНФОГРАФИКА
В сентябре 2025 года Зеленский имеет 29,2% поддержки, Залужный - 26,6%. Во втором туре за него готовы проголосовать 45,4% избирателей, тогда как за Зеленского - 25,9%.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром SOCIS в сентябре 2025 года.
Самую высокую поддержку среди украинцев на потенциальных президентских выборах осенью 2025 года получили действующий президент Владимир Зеленский и бывший главнокомандующий ВСУ, ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.
Рейтинг кандидатов в первом туре (среди тех, кто определился и готов голосовать):
-
Владимир Зеленский - 29,2%;
-
Валерий Залужный - 26,6%;
-
Петр Порошенко - 7,7%;
-
Кирилл Буданов - 6,7%;
-
Андрей Билецкий - 5%.
Другие кандидаты не преодолевают 5-процентный барьер.
При условии выхода Зеленского и Залужного во второй тур голоса могли бы распределиться так:
-
45,4% - Валерий Залужный;
-
25,9% - Владимир Зеленский;
-
12,5% - не принимали бы участия в голосовании;
-
11,2% - проголосовали бы против обоих;
-
5,1% - не определились.
Таким образом, опрос показывает преимущество Залужного над Зеленским в потенциальном втором туре.
Уточнюю - котрі готові так голосувати.
ще не перевелися зедолбойоби в Україні
.
Терпіти, якийсь час, це не любити !!!
.
"Шановні коллеги настав час відмінити другий тур як атавізм і задля збереження коштів платників податків. Ставимо на голосування зміни-піпіпі.... 227 голосів-рішення прийнято!,дукуємо коллеги особливо з правлячої партії."
Вже ділять шкуру не вбитого лева.
В принципі, логічно. Вже рахували що військовозобов'язаних чоловіків без броні і відстрочок десь 15%. Решта готові воювати хоч 50 років.
А чому би це?
Чекаю-недочекаюсь коли настане той час солодкої помсти.