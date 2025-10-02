РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9733 посетителя онлайн
Новости Опрос про Зеленского
1 822 48

Во втором туре президентских выборов Залужный мог бы победить Зеленского, - опрос SOCIS. ИНФОГРАФИКА

В сентябре 2025 года Зеленский имеет 29,2% поддержки, Залужный - 26,6%. Во втором туре за него готовы проголосовать 45,4% избирателей, тогда как за Зеленского - 25,9%.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром SOCIS в сентябре 2025 года.

Самую высокую поддержку среди украинцев на потенциальных президентских выборах осенью 2025 года получили действующий президент Владимир Зеленский и бывший главнокомандующий ВСУ, ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

Рейтинг кандидатов в первом туре (среди тех, кто определился и готов голосовать):

  • Владимир Зеленский - 29,2%;

  • Валерий Залужный - 26,6%;

  • Петр Порошенко - 7,7%;

  • Кирилл Буданов - 6,7%;

  • Андрей Билецкий - 5%.
    Другие кандидаты не преодолевают 5-процентный барьер.

опрос

При условии выхода Зеленского и Залужного во второй тур голоса могли бы распределиться так:

  • 45,4% - Валерий Залужный;

  • 25,9% - Владимир Зеленский;

  • 12,5% - не принимали бы участия в голосовании;

  • 11,2% - проголосовали бы против обоих;

  • 5,1% - не определились.

опрос

Таким образом, опрос показывает преимущество Залужного над Зеленским в потенциальном втором туре.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Альтернативой Зеленскому украинцы видят Залужного, - опрос. ИНФОГРАФИКА


опрос

Автор: 

Зеленский Владимир (22129) опрос (2935) Залужный Валерий (682)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
25,9% - невиліковні дебили
показать весь комментарий
02.10.2025 12:36 Ответить
+10
гидко читати ,шо є ще хтось ,хто буде голосовати за 🤡 ?! ...
показать весь комментарий
02.10.2025 12:36 Ответить
+9
За умови чесних виборів, воно може програти і домашній тварині.
показать весь комментарий
02.10.2025 12:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
02.10.2025 12:34 Ответить
Зараз проти Залужного піде на вибори Смешко та ще сотня генералів, щоб відбирати голоси і розсіювати підтримку Залужного!
показать весь комментарий
02.10.2025 13:25 Ответить
25,9% - невиліковні дебили
показать весь комментарий
02.10.2025 12:36 Ответить
71,3%
показать весь комментарий
02.10.2025 12:49 Ответить
Хто всі ці люди???
Уточнюю - котрі готові так голосувати.
показать весь комментарий
02.10.2025 12:36 Ответить
гидко читати ,шо є ще хтось ,хто буде голосовати за 🤡 ?! ...
показать весь комментарий
02.10.2025 12:36 Ответить
Translator

ще не перевелися зедолбойоби в Україні
показать весь комментарий
02.10.2025 12:38 Ответить
За умови чесних виборів, воно може програти і домашній тварині.
показать весь комментарий
02.10.2025 12:39 Ответить
за умови, якщо мудру українську тваринку позбавити всіх гаджетів.

.
показать весь комментарий
02.10.2025 13:01 Ответить
Як може бути зеленський, у другому турі, якщо він уже сьогодні, числяться протокольно/номінально??? Щетельней треба!!
Терпіти, якийсь час, це не любити !!!
показать весь комментарий
02.10.2025 12:40 Ответить
Який ідіот постійно роздмухує тему виборів.??? Іде війна,іде знищення міст і сіл,сотні загиблих,міліони переселенців,знищення економіки,а мудаки борються за рейтинги. показуйте своє вміння боронити державу не язиком,а дієвими справамиПравда лохам і баранам подобаєтться брехня і піар. Чим більше брехні ,тим більше їм подобається такий " пастух"
показать весь комментарий
02.10.2025 12:40 Ответить
Послухайте кілька останніх відео Железняка, там про вибори в тому числі. І питання хто розганяє цю тему, у вас відпаде)
показать весь комментарий
02.10.2025 12:55 Ответить
ви президента Зеленського щойно в прямому ефірі обізвали ідіотом...

.
показать весь комментарий
02.10.2025 13:02 Ответить
Йому і так добре. Всі мрії збулися. Припиніть смішити людей і Залужного.
показать весь комментарий
02.10.2025 12:41 Ответить
Верховна рада....

"Шановні коллеги настав час відмінити другий тур як атавізм і задля збереження коштів платників податків. Ставимо на голосування зміни-піпіпі.... 227 голосів-рішення прийнято!,дукуємо коллеги особливо з правлячої партії."
показать весь комментарий
02.10.2025 12:42 Ответить
Система навязывает - система обманывает. Украинскому народу нахер такие политики не нужны. Это черти, как и все до них 35 лет. Нахер пошли!
показать весь комментарий
02.10.2025 12:43 Ответить
Яких виборів?
Вже ділять шкуру не вбитого лева.
показать весь комментарий
02.10.2025 12:43 Ответить
ну як же без риги разумкова
показать весь комментарий
02.10.2025 12:44 Ответить
Боже ж ти мій, СКІЛЬКОХ дебиліа навіть ця війна ничому не навчила і вони, тупе стадо баранів та вівець готови віддати свої голоси за мерзотного злочинця Ze.
показать весь комментарий
02.10.2025 12:45 Ответить
Цікавий експеримент про це - той хто знайшов вихід - тих меньшість - https://www.youtube.com/shorts/IygOyC8V7EE
показать весь комментарий
02.10.2025 12:50 Ответить
знову риги візьмуть перемогу в країні дебілів
показать весь комментарий
02.10.2025 12:45 Ответить
А коли вибори?
показать весь комментарий
02.10.2025 12:46 Ответить
Зразу після перемоги. Як путіна в Гаагу везтимуть, то тоді, аби дві визначні події поєднати.
показать весь комментарий
02.10.2025 12:51 Ответить
Я так розумію, 70+% опитаних повністю влаштовує ситуація в Україні за останні 4 роки.
В принципі, логічно. Вже рахували що військовозобов'язаних чоловіків без броні і відстрочок десь 15%. Решта готові воювати хоч 50 років.
показать весь комментарий
02.10.2025 12:46 Ответить
А не пробували запитувати, кому перейдуть голоси Залужного, якщо той не кандидуватиме?
показать весь комментарий
02.10.2025 12:47 Ответить
Ми приречені.
показать весь комментарий
02.10.2025 12:47 Ответить
З таким списком надії на то, що колись відкриють кордони
показать весь комментарий
02.10.2025 12:51 Ответить
Чомусь ніхто не вірить Зе і його обіцянкам не брати участі в наступних виборах
А чому би це?
показать весь комментарий
02.10.2025 12:48 Ответить
Ю. Бойка. АХАХАХАХАХАХА
показать весь комментарий
02.10.2025 12:50 Ответить
Не визначилися 22 %, вони всі можуть спокійно проголосувати за Зе
показать весь комментарий
02.10.2025 12:55 Ответить
Або у пропорції 21/19 теж на його користь
показать весь комментарий
02.10.2025 12:57 Ответить
А ці тварюки все тему виборів розкачують. ***** вам зробить вибори, дебіли
показать весь комментарий
02.10.2025 12:57 Ответить
вмирають, хоронять дітей, ховають чоловіків і 29,2% ....довбойоби
показать весь комментарий
02.10.2025 12:57 Ответить
Нежвже в могильника України Гундосого такі рейтинги? Всім все подобається чи продовжують ржати?
показать весь комментарий
02.10.2025 13:03 Ответить
А я буду спеціяльно голосувати за Осла. Хочу поржати по приколу над зедібілами.
Чекаю-недочекаюсь коли настане той час солодкої помсти.
показать весь комментарий
02.10.2025 13:04 Ответить
ДУРНЯ...В повному розумінні цього слова!!!! ВОЖДЬ РОЖЕВИХ СВИНОК- 5%, Буданов- 12%? Не смішіть народ.
показать весь комментарий
02.10.2025 13:05 Ответить
25,9% - кожний четвертий в Україні є її лютим ворогом! Після 4-х років кривавої війни це не тупість і не ідіотизм, а відверта ворожість.
показать весь комментарий
02.10.2025 13:13 Ответить
Не фанат, але не може бути в другому турі менше, ніж в першому, тому тхне пздж, як і вся укр політика в цілому
показать весь комментарий
02.10.2025 13:15 Ответить
Цікаво хто малює такі рейтинги ?
показать весь комментарий
02.10.2025 13:15 Ответить
Але стадо ще здорове і як казав знайомий психіатр що в Україні десь 20-25 відсотків п сихічно хворих людей … от вони іє
показать весь комментарий
02.10.2025 13:18 Ответить
Идиоты.
показать весь комментарий
02.10.2025 13:21 Ответить
Просто цікаво - який рівень розумового розвитку потрібно мати, щоб зараз проголосувати за укуреного зебуїна???
показать весь комментарий
02.10.2025 13:31 Ответить
Тільки Порох! Крапка
показать весь комментарий
02.10.2025 13:33 Ответить
Залужний щось казав про наміри, чи може програму свою озвучив з Лондону? Як була країна мрій, так і залишилася...
показать весь комментарий
02.10.2025 13:41 Ответить
а белый вождь решала авакова и ахметки вообще бы их за пояс заткнул судя по пиару и продвижению движа среди молодняка! мудрый нарид после войны выберет снова те же лица только в другой обертке более подходящие под нынешние реалии. Ничего не меняется!
показать весь комментарий
02.10.2025 13:48 Ответить
І нахера це зараз?
показать весь комментарий
02.10.2025 13:51 Ответить
 
 