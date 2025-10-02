У другому турі президентських виборів Залужний міг би перемогти Зеленського, - опитування SOCIS. ІНФОГРАФІКА

У вересні 2025 року Зеленський має 29,2% підтримки, Залужний – 26,6%. У другому турі за нього готові проголосувати 45,4% виборців, тоді як за Зеленського – 25,9%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування проведеного центром SOCIS у вересні 2025 року.

Найвищу підтримку серед українців на потенційних президентських виборах восени 2025 року отримали чинний президент Володимир Зеленський та колишній головнокомандувач ЗСУ, нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний.

Рейтинг кандидатів у першому турі (серед тих, хто визначився й готовий голосувати):

Володимир Зеленський – 29,2%;

Валерій Залужний – 26,6%;

Петро Порошенко – 7,7%;

Кирило Буданов – 6,7%;

Андрій Білецький – 5%.

Інші кандидати не долають 5-відсотковий бар’єр.

За умови виходу Зеленського та Залужного до другого туру голоси могли б розподілитися так:

45,4% – Валерій Залужний;

25,9% – Володимир Зеленський;

12,5% – не брали б участі у голосуванні;

11,2% – проголосували б проти обох;

5,1% – не визначилися.

Таким чином, опитування показує перевагу Залужного над Зеленським у потенційному другому турі.

