У другому турі президентських виборів Залужний міг би перемогти Зеленського, - опитування SOCIS. ІНФОГРАФІКА
У вересні 2025 року Зеленський має 29,2% підтримки, Залужний – 26,6%. У другому турі за нього готові проголосувати 45,4% виборців, тоді як за Зеленського – 25,9%.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування проведеного центром SOCIS у вересні 2025 року.
Найвищу підтримку серед українців на потенційних президентських виборах восени 2025 року отримали чинний президент Володимир Зеленський та колишній головнокомандувач ЗСУ, нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний.
Рейтинг кандидатів у першому турі (серед тих, хто визначився й готовий голосувати):
-
Володимир Зеленський – 29,2%;
-
Валерій Залужний – 26,6%;
-
Петро Порошенко – 7,7%;
-
Кирило Буданов – 6,7%;
-
Андрій Білецький – 5%.
Інші кандидати не долають 5-відсотковий бар’єр.
За умови виходу Зеленського та Залужного до другого туру голоси могли б розподілитися так:
-
45,4% – Валерій Залужний;
-
25,9% – Володимир Зеленський;
-
12,5% – не брали б участі у голосуванні;
-
11,2% – проголосували б проти обох;
-
5,1% – не визначилися.
Таким чином, опитування показує перевагу Залужного над Зеленським у потенційному другому турі.
Уточнюю - котрі готові так голосувати.
ще не перевелися зедолбойоби в Україні
.
Терпіти, якийсь час, це не любити !!!
.
"Шановні коллеги настав час відмінити другий тур як атавізм і задля збереження коштів платників податків. Ставимо на голосування зміни-піпіпі.... 227 голосів-рішення прийнято!,дукуємо коллеги особливо з правлячої партії."
Вже ділять шкуру не вбитого лева.
В принципі, логічно. Вже рахували що військовозобов'язаних чоловіків без броні і відстрочок десь 15%. Решта готові воювати хоч 50 років.
А чому би це?
Чекаю-недочекаюсь коли настане той час солодкої помсти.