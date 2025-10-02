УКР
2 167 52

У другому турі президентських виборів Залужний міг би перемогти Зеленського, - опитування SOCIS. ІНФОГРАФІКА

У вересні 2025 року Зеленський має 29,2% підтримки, Залужний – 26,6%. У другому турі за нього готові проголосувати 45,4% виборців, тоді як за Зеленського – 25,9%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування проведеного центром SOCIS у вересні 2025 року.

Найвищу підтримку серед українців на потенційних президентських виборах восени 2025 року отримали чинний президент Володимир Зеленський та колишній головнокомандувач ЗСУ, нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний.

Рейтинг кандидатів у першому турі (серед тих, хто визначився й готовий голосувати):

  • Володимир Зеленський – 29,2%;

  • Валерій Залужний – 26,6%;

  • Петро Порошенко – 7,7%;

  • Кирило Буданов – 6,7%;

  • Андрій Білецький – 5%.
    Інші кандидати не долають 5-відсотковий бар’єр.

опитування

За умови виходу Зеленського та Залужного до другого туру голоси могли б розподілитися так:

  • 45,4% – Валерій Залужний;

  • 25,9% – Володимир Зеленський;

  • 12,5% – не брали б участі у голосуванні;

  • 11,2% – проголосували б проти обох;

  • 5,1% – не визначилися.

опитування

Таким чином, опитування показує перевагу Залужного над Зеленським у потенційному другому турі.

опитування

Автор: 

+11
Який ідіот постійно роздмухує тему виборів.??? Іде війна,іде знищення міст і сіл,сотні загиблих,міліони переселенців,знищення економіки,а мудаки борються за рейтинги. показуйте своє вміння боронити державу не язиком,а дієвими справамиПравда лохам і баранам подобаєтться брехня і піар. Чим більше брехні ,тим більше їм подобається такий " пастух"
показати весь коментар
02.10.2025 12:40 Відповісти
+10
25,9% - невиліковні дебили
показати весь коментар
02.10.2025 12:36 Відповісти
+10
гидко читати ,шо є ще хтось ,хто буде голосовати за 🤡 ?! ...
показати весь коментар
02.10.2025 12:36 Відповісти
показати весь коментар
02.10.2025 12:34 Відповісти
Зараз проти Залужного піде на вибори Смешко та ще сотня генералів, щоб відбирати голоси і розсіювати підтримку Залужного!
показати весь коментар
02.10.2025 13:25 Відповісти
25,9% - невиліковні дебили
показати весь коментар
02.10.2025 12:36 Відповісти
71,3%
показати весь коментар
02.10.2025 12:49 Відповісти
Хто всі ці люди???
Уточнюю - котрі готові так голосувати.
показати весь коментар
02.10.2025 12:36 Відповісти
гидко читати ,шо є ще хтось ,хто буде голосовати за 🤡 ?! ...
показати весь коментар
02.10.2025 12:36 Відповісти
Translator

ще не перевелися зедолбойоби в Україні
показати весь коментар
02.10.2025 12:38 Відповісти
За умови чесних виборів, воно може програти і домашній тварині.
показати весь коментар
02.10.2025 12:39 Відповісти
за умови, якщо мудру українську тваринку позбавити всіх гаджетів.

.
показати весь коментар
02.10.2025 13:01 Відповісти
Як може бути зеленський, у другому турі, якщо він уже сьогодні, числяться протокольно/номінально??? Щетельней треба!!
Терпіти, якийсь час, це не любити !!!
показати весь коментар
02.10.2025 12:40 Відповісти
Який ідіот постійно роздмухує тему виборів.??? Іде війна,іде знищення міст і сіл,сотні загиблих,міліони переселенців,знищення економіки,а мудаки борються за рейтинги. показуйте своє вміння боронити державу не язиком,а дієвими справамиПравда лохам і баранам подобаєтться брехня і піар. Чим більше брехні ,тим більше їм подобається такий " пастух"
показати весь коментар
02.10.2025 12:40 Відповісти
Послухайте кілька останніх відео Железняка, там про вибори в тому числі. І питання хто розганяє цю тему, у вас відпаде)
показати весь коментар
02.10.2025 12:55 Відповісти
ви президента Зеленського щойно в прямому ефірі обізвали ідіотом...

.
показати весь коментар
02.10.2025 13:02 Відповісти
Йому і так добре. Всі мрії збулися. Припиніть смішити людей і Залужного.
показати весь коментар
02.10.2025 12:41 Відповісти
Верховна рада....

"Шановні коллеги настав час відмінити другий тур як атавізм і задля збереження коштів платників податків. Ставимо на голосування зміни-піпіпі.... 227 голосів-рішення прийнято!,дукуємо коллеги особливо з правлячої партії."
показати весь коментар
02.10.2025 12:42 Відповісти
Система навязывает - система обманывает. Украинскому народу нахер такие политики не нужны. Это черти, как и все до них 35 лет. Нахер пошли!
показати весь коментар
02.10.2025 12:43 Відповісти
Яких виборів?
Вже ділять шкуру не вбитого лева.
показати весь коментар
02.10.2025 12:43 Відповісти
ну як же без риги разумкова
показати весь коментар
02.10.2025 12:44 Відповісти
Боже ж ти мій, СКІЛЬКОХ дебиліа навіть ця війна ничому не навчила і вони, тупе стадо баранів та вівець готови віддати свої голоси за мерзотного злочинця Ze.
показати весь коментар
02.10.2025 12:45 Відповісти
Цікавий експеримент про це - той хто знайшов вихід - тих меньшість - https://www.youtube.com/shorts/IygOyC8V7EE
показати весь коментар
02.10.2025 12:50 Відповісти
знову риги візьмуть перемогу в країні дебілів
показати весь коментар
02.10.2025 12:45 Відповісти
А коли вибори?
показати весь коментар
02.10.2025 12:46 Відповісти
Зразу після перемоги. Як путіна в Гаагу везтимуть, то тоді, аби дві визначні події поєднати.
показати весь коментар
02.10.2025 12:51 Відповісти
Я так розумію, 70+% опитаних повністю влаштовує ситуація в Україні за останні 4 роки.
В принципі, логічно. Вже рахували що військовозобов'язаних чоловіків без броні і відстрочок десь 15%. Решта готові воювати хоч 50 років.
показати весь коментар
02.10.2025 12:46 Відповісти
А не пробували запитувати, кому перейдуть голоси Залужного, якщо той не кандидуватиме?
показати весь коментар
02.10.2025 12:47 Відповісти
Ми приречені.
показати весь коментар
02.10.2025 12:47 Відповісти
З таким списком надії на то, що колись відкриють кордони
показати весь коментар
02.10.2025 12:51 Відповісти
Чомусь ніхто не вірить Зе і його обіцянкам не брати участі в наступних виборах
А чому би це?
показати весь коментар
02.10.2025 12:48 Відповісти
Ю. Бойка. АХАХАХАХАХАХА
показати весь коментар
02.10.2025 12:50 Відповісти
Не визначилися 22 %, вони всі можуть спокійно проголосувати за Зе
показати весь коментар
02.10.2025 12:55 Відповісти
Або у пропорції 21/19 теж на його користь
показати весь коментар
02.10.2025 12:57 Відповісти
А ці тварюки все тему виборів розкачують. ***** вам зробить вибори, дебіли
показати весь коментар
02.10.2025 12:57 Відповісти
вмирають, хоронять дітей, ховають чоловіків і 29,2% ....довбойоби
показати весь коментар
02.10.2025 12:57 Відповісти
Нежвже в могильника України Гундосого такі рейтинги? Всім все подобається чи продовжують ржати?
показати весь коментар
02.10.2025 13:03 Відповісти
А я буду спеціяльно голосувати за Осла. Хочу поржати по приколу над зедібілами.
Чекаю-недочекаюсь коли настане той час солодкої помсти.
показати весь коментар
02.10.2025 13:04 Відповісти
ДУРНЯ...В повному розумінні цього слова!!!! ВОЖДЬ РОЖЕВИХ СВИНОК- 5%, Буданов- 12%? Не смішіть народ.
показати весь коментар
02.10.2025 13:05 Відповісти
25,9% - кожний четвертий в Україні є її лютим ворогом! Після 4-х років кривавої війни це не тупість і не ідіотизм, а відверта ворожість.
показати весь коментар
02.10.2025 13:13 Відповісти
Не фанат, але не може бути в другому турі менше, ніж в першому, тому тхне пздж, як і вся укр політика в цілому
показати весь коментар
02.10.2025 13:15 Відповісти
Цікаво хто малює такі рейтинги ?
показати весь коментар
02.10.2025 13:15 Відповісти
Але стадо ще здорове і як казав знайомий психіатр що в Україні десь 20-25 відсотків п сихічно хворих людей … от вони іє
показати весь коментар
02.10.2025 13:18 Відповісти
Идиоты.
показати весь коментар
02.10.2025 13:21 Відповісти
Просто цікаво - який рівень розумового розвитку потрібно мати, щоб зараз проголосувати за укуреного зебуїна???
показати весь коментар
02.10.2025 13:31 Відповісти
Тільки Порох! Крапка
показати весь коментар
02.10.2025 13:33 Відповісти
Залужний щось казав про наміри, чи може програму свою озвучив з Лондону? Як була країна мрій, так і залишилася...
показати весь коментар
02.10.2025 13:41 Відповісти
а белый вождь решала авакова и ахметки вообще бы их за пояс заткнул судя по пиару и продвижению движа среди молодняка! мудрый нарид после войны выберет снова те же лица только в другой обертке более подходящие под нынешние реалии. Ничего не меняется!
показати весь коментар
02.10.2025 13:48 Відповісти
І нахера це зараз?
показати весь коментар
02.10.2025 13:51 Відповісти
Хіба можуть бути достовірними ці опитування, якщо в них не беруть участь мешканці прифронтових областей та біженці за кордоном? Хіба може незначна купка опитаних висловлювати думку всього народу?.. Навіщо морочити людей..Немає важливіших проблем у країні,чи це змінить хід війни? Маячня якась...
показати весь коментар
02.10.2025 14:03 Відповісти
И что это изменит?они в одном ВОРОВСКОМ корыте!Ребя это ТРУФА!!!
показати весь коментар
02.10.2025 14:09 Відповісти
А програти кому, чомусь не написали.
показати весь коментар
02.10.2025 14:13 Відповісти
 
 