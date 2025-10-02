Украина и Молдова готовы к следующим шагам на пути в ЕС, - Санду

Украина и Молдова выполнили свои обязательства на пути в ЕС, следовательно, пришло время делать дальнейшие шаги вперед.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила журналистам президент Молдовы Майя Санду перед началом саммита Европейского политического сообщества в четверг, 2 октября, в Копенгагене.

"Это процесс, основанный на заслугах. И Молдова, и Украина выполнили свои обязательства, и они готовы к следующим шагам. И мы очень надеемся, что вскоре будет принято положительное решение", - прокомментировала Санду вопрос о начале переговоров о вступлении в ЕС.

Санду также отвергла предположение, что Украина якобы получает более быструю поддержку на пути в ЕС.

"Комиссия четко заявила, что обе страны выполнили свои обязательства. Существует технический отчет, положительный отчет для обеих стран. Нам нужно двигаться вперед", - отметила она.

Ранее сообщалось, что Украина завершила внутренний скрининг законодательства на соответствие нормам Евросоюза.

