Украина и Молдова готовы к следующим шагам на пути в ЕС, - Санду
Украина и Молдова выполнили свои обязательства на пути в ЕС, следовательно, пришло время делать дальнейшие шаги вперед.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила журналистам президент Молдовы Майя Санду перед началом саммита Европейского политического сообщества в четверг, 2 октября, в Копенгагене.
"Это процесс, основанный на заслугах. И Молдова, и Украина выполнили свои обязательства, и они готовы к следующим шагам. И мы очень надеемся, что вскоре будет принято положительное решение", - прокомментировала Санду вопрос о начале переговоров о вступлении в ЕС.
Санду также отвергла предположение, что Украина якобы получает более быструю поддержку на пути в ЕС.
"Комиссия четко заявила, что обе страны выполнили свои обязательства. Существует технический отчет, положительный отчет для обеих стран. Нам нужно двигаться вперед", - отметила она.
Ранее сообщалось, что Украина завершила внутренний скрининг законодательства на соответствие нормам Евросоюза.
ВИБОРИ У МОЛДОВІ ПОКАЗАЛИ ЩО РАША ЛІЗЕ БЕЗ МИЛА ДО ЄВРОПИ ЗІ СВОЇМ РУССКИМ МИРОМ
Додон і ригоАНАЛЬНІ з помічниками,це щоденно підтверджують!!!
Десь чув що нормативна база ЄС - це 6000 (шість тисяч !!! ) сторінок друкованого тексту.
От особисто мене цікавить , чи зможу я і надалі купувати розливне молоко і сир кисломолочний у фермера на базарі ?
Хто знає ?
У Швайцарії мені його одного разу запопасти пощастило - адже вона поза ЕС.