Украина и Молдова готовы к следующим шагам на пути в ЕС, - Санду

Санду о членстве в ЕС

Украина и Молдова выполнили свои обязательства на пути в ЕС, следовательно, пришло время делать дальнейшие шаги вперед.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила журналистам президент Молдовы Майя Санду перед началом саммита Европейского политического сообщества в четверг, 2 октября, в Копенгагене.

"Это процесс, основанный на заслугах. И Молдова, и Украина выполнили свои обязательства, и они готовы к следующим шагам. И мы очень надеемся, что вскоре будет принято положительное решение", - прокомментировала Санду вопрос о начале переговоров о вступлении в ЕС.

Также читайте: Нужно до конца года начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС, - Мецола

Санду также отвергла предположение, что Украина якобы получает более быструю поддержку на пути в ЕС.

"Комиссия четко заявила, что обе страны выполнили свои обязательства. Существует технический отчет, положительный отчет для обеих стран. Нам нужно двигаться вперед", - отметила она.

Ранее сообщалось, что Украина завершила внутренний скрининг законодательства на соответствие нормам Евросоюза.

Так, щоб укріпити східний кордон ЄС треба до кінця року прийняти Україну і Молдову до ЄС.
ВИБОРИ У МОЛДОВІ ПОКАЗАЛИ ЩО РАША ЛІЗЕ БЕЗ МИЛА ДО ЄВРОПИ ЗІ СВОЇМ РУССКИМ МИРОМ
02.10.2025 13:47 Ответить
Мария Яремчук «Hora din Moldova»

https://youtu.be/sp0EKT5dLjE?si=uM_zKzRN4Q-ROn-c
02.10.2025 13:57 Ответить
Головне, «вивести» отой бур'ян ************ з України та Молдови, який спокійно росте у цих країнах!!
Додон і ригоАНАЛЬНІ з помічниками,це щоденно підтверджують!!!
02.10.2025 14:16 Ответить
Але однозначно , що 99,999% народу не знає , що таке ЄС , що нас чекає , які закони , постанови , правила для членів ЄС.
Десь чув що нормативна база ЄС - це 6000 (шість тисяч !!! ) сторінок друкованого тексту.
От особисто мене цікавить , чи зможу я і надалі купувати розливне молоко і сир кисломолочний у фермера на базарі ?
Хто знає ?
02.10.2025 14:22 Ответить
Ні. Це загроза епідемії.
02.10.2025 14:31 Ответить
Портуґалія наполягла на своєму праві виробляти сири з непастеризованого молока - за умови, що їх не вивозитимуть до инших країн ЕС (мається на увазі щонайперше оце: https://theportuguesecorner.com/queijo-serra-estrela/ https://theportuguesecorner.com/queijo-serra-estrela/)

У Швайцарії мені його одного разу запопасти пощастило - адже вона поза ЕС.
02.10.2025 14:46 Ответить
Спершу необхідно прибрати сепартистський анклав з Придністров'я.
