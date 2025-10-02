Україна і Молдова готові до наступних кроків на шляху до ЄС, - Санду
Україна та Молдова виконали свої зобов’язання на шляху до ЄС, отже, настав час робити подальші кроки вперед.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила журналістам президентка Молдови Мая Санду перед початком саміту Європейської політичної спільноти у четвер, 2 жовтня, у Копенгагені.
"Це процес, що базується на заслугах. І Молдова, і Україна виконали свої зобов’язання, і вони готові до наступних кроків. І ми дуже сподіваємося, що незабаром буде ухвалено позитивне рішення", - прокоментувала Санду питання щодо початку переговорів про вступ до ЄС.
Санду також відкинула припущення, що Україна нібито отримує швидшу підтримку на шляху до ЄС.
"Комісія чітко заявила, що обидві країни виконали свої зобов’язання. Існує технічний звіт, позитивний звіт для обох країн. Нам потрібно рухатися вперед", - зазначила вона.
Раніше повідомлялося, що Україна завершила внутрішній скринінг законодавства на відповідність нормам Євросоюзу.
ВИБОРИ У МОЛДОВІ ПОКАЗАЛИ ЩО РАША ЛІЗЕ БЕЗ МИЛА ДО ЄВРОПИ ЗІ СВОЇМ РУССКИМ МИРОМ
https://youtu.be/sp0EKT5dLjE?si=uM_zKzRN4Q-ROn-c
Додон і ригоАНАЛЬНІ з помічниками,це щоденно підтверджують!!!
Десь чув що нормативна база ЄС - це 6000 (шість тисяч !!! ) сторінок друкованого тексту.
От особисто мене цікавить , чи зможу я і надалі купувати розливне молоко і сир кисломолочний у фермера на базарі ?
Хто знає ?
У Швайцарії мені його одного разу запопасти пощастило - адже вона поза ЕС.