УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9437 відвідувачів онлайн
Новини Членство України в ЄС
262 7

Україна і Молдова готові до наступних кроків на шляху до ЄС, - Санду

Санду про членство в ЄС

Україна та Молдова виконали свої зобов’язання на шляху до ЄС, отже,  настав час робити подальші кроки вперед.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила журналістам президентка Молдови Мая Санду перед початком саміту Європейської політичної спільноти у четвер, 2 жовтня, у Копенгагені.

"Це процес, що базується на заслугах. І Молдова, і Україна виконали свої зобов’язання, і вони готові до наступних кроків. І ми дуже сподіваємося, що незабаром буде ухвалено позитивне рішення", - прокоментувала Санду питання щодо початку переговорів про вступ до ЄС.

Також читайте: Потрібно до кінця року розпочати переговори з Україною та Молдовою про вступ до ЄС, - Мецола

Санду також відкинула припущення, що Україна нібито отримує швидшу підтримку на шляху до ЄС.

"Комісія чітко заявила, що обидві країни виконали свої зобов’язання. Існує технічний звіт, позитивний звіт для обох країн. Нам потрібно рухатися вперед", - зазначила вона.

Раніше повідомлялося, що Україна завершила внутрішній скринінг законодавства на відповідність нормам Євросоюзу.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі

Автор: 

членство в ЄС (1400) Санду Мая (273)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так, щоб укріпити східний кордон ЄС треба до кінця року прийняти Україну і Молдову до ЄС.
ВИБОРИ У МОЛДОВІ ПОКАЗАЛИ ЩО РАША ЛІЗЕ БЕЗ МИЛА ДО ЄВРОПИ ЗІ СВОЇМ РУССКИМ МИРОМ
показати весь коментар
02.10.2025 13:47 Відповісти
Мария Яремчук «Hora din Moldova»

https://youtu.be/sp0EKT5dLjE?si=uM_zKzRN4Q-ROn-c
показати весь коментар
02.10.2025 13:57 Відповісти
Головне, «вивести» отой бур'ян ************ з України та Молдови, який спокійно росте у цих країнах!!
Додон і ригоАНАЛЬНІ з помічниками,це щоденно підтверджують!!!
показати весь коментар
02.10.2025 14:16 Відповісти
Але однозначно , що 99,999% народу не знає , що таке ЄС , що нас чекає , які закони , постанови , правила для членів ЄС.
Десь чув що нормативна база ЄС - це 6000 (шість тисяч !!! ) сторінок друкованого тексту.
От особисто мене цікавить , чи зможу я і надалі купувати розливне молоко і сир кисломолочний у фермера на базарі ?
Хто знає ?
показати весь коментар
02.10.2025 14:22 Відповісти
Ні. Це загроза епідемії.
показати весь коментар
02.10.2025 14:31 Відповісти
Портуґалія наполягла на своєму праві виробляти сири з непастеризованого молока - за умови, що їх не вивозитимуть до инших країн ЕС (мається на увазі щонайперше оце: https://theportuguesecorner.com/queijo-serra-estrela/ https://theportuguesecorner.com/queijo-serra-estrela/)

У Швайцарії мені його одного разу запопасти пощастило - адже вона поза ЕС.
показати весь коментар
02.10.2025 14:46 Відповісти
Спершу необхідно прибрати сепартистський анклав з Придністров'я.
показати весь коментар
02.10.2025 14:29 Відповісти
 
 