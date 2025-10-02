Новую радиолокационную станцию для обнаружения дронов начали строить в Нидерландах

В Нидерландах, в селе Гервейнен, началось возведение еще одной военной радиолокационной станции для обнаружения беспилотников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в письме исполняющего обязанности статс-секретаря Министерства обороны Нидерландов в парламент, сообщает NOS.

Строительство должно начаться "немедленно", отметил в письме к парламенту госсекретарь по вопросам обороны Нидерландов Гийс Туинман.

"В селе Гервейнен, что в провинции Гелдерланд, немедленно начинается строительство военной радиолокационной станции... Сейчас это происходит без разрешения муниципалитета Вест-Бетюве на расширение подъездной дороги к территории", - говорится в сообщении.

Нидерландские политики годами обсуждают строительство радара в населенном пункте, однако местные жители выступают против, ведь в селе уже есть радар Королевского нидерландского метеорологического института (KNMI).

"Необходимость строительства радиолокационной установки в Гервейнене является насущной. Недавние инциденты, такие как нарушение польского воздушного пространства, демонстрируют, что крайне важно как можно скорее укрепить наши возможности противовоздушной обороны", - подчеркнул он и выразил надежду, что местные власти пойдут правительству на встречу.

Отмечается, что в Нидерландах есть две радиолокационные установки для контроля за воздушным пространством и обнаружения дронов. Одна расположена в Вере (Фрисландия), а другая (временная) радиолокационная установка - в Ньив-Миллигене. Новая радиолокационная установка в Гервейнене станет второй постоянной точкой наблюдения за воздушным пространством Нидерландов.

