Нову радіолокаційну станцію для виявлення дронів почали будувати в Нідерландах

У Нідерландах, у селі Гервейнен, розпочалося зведення ще однієї військової радіолокаційної станції для виявлення безпілотників.

про це йдеться у листі виконувача обов'язків статс-секретаря Міністерства оборони Нідерландів до парламенту, повідомляє NOS.

Будівництво має розпочатися "негайно", зазначив у листі до парламенту держсекретар з питань оборони Нідерландів Гійс Туінман.

"У селі Гервейнен, що в провінції Гелдерланд, негайно розпочинається будівництво військової радіолокаційної станції... Наразі це відбувається без дозволу муніципалітету Вест-Бетюве на розширення під'їзної дороги до території", - ідеться в повідомленні.

Нідерландські політики роками обговорюють будівництво радара у населеному пункті, однак місцеві жителі виступають проти, адже у селі вже є радар Королівського нідерландського метеорологічного інституту (KNMI).

"Необхідність будівництва радіолокаційної установки в Гервейнені є нагальною. Нещодавні інциденти, такі як порушення польського повітряного простору, демонструють, що вкрай важливо якомога швидше зміцнити наші можливості протиповітряної оборони", — наголосив він і висловив сподівання, що місцева влада піде уряду на зустріч.

Зазначається, що у Нідерландах є дві радіолокаційні установки для контролю за повітряним простором і виявлення дронів. Одна розташована у Вірі (Фрісландія), а інша (тимчасова) радіолокаційна установка — у Ньїв-Міллігені. Нова радіолокаційна установка у Гервейнені стане другою постійною точкою спостереження за повітряним простором Нідерландів.

