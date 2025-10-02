РУС
Белый дом начнет массово увольнять сотрудников через "день-два", - Politico

Белый дом начнет массово увольнять сотрудников

Директор Офиса управления и бюджета Расс Воут сообщил республиканцам в Палате представителей, что администрация Дональда Трампа начнет массовые сокращения, или увольнения, федеральных работников "за день-два".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Это сообщение было сделано во время закрытого разговора в среду и подтверждено четырьмя анонимными источниками. Угрозы Воута и Президента Дональда Трампа имеют целью нанести максимальный удар по демократам во время шатдауна (приостановление работы правительства). Администрация настаивает, что сокращения являются неизбежными последствиями того, что демократы "остановили работу правительства". Пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт заявила, что президент поручил выявить, где можно провести сокращения.

Воут предупредил, что военнослужащие пропустят зарплаты, начиная с 15 октября, если правительство не будет работать. Республиканские лидеры откладывают голосование за законопроект о выплате военным, чтобы сохранить рычаг влияния на демократов. Деньги также заканчиваются для программы питания для малообеспеченных матерей и младенцев, известной как WIC.

Некоторые республиканцы, в частности Блейк Мур и Брайан Бабин, выразили обеспокоенность по поводу увольнения федеральных работников и потенциального влияния на научное сообщество и национальные исследовательские лаборатории.

Спикер Майк Джонсон заявил, что требуются серьезные реформы налоговых льгот по Закону о доступном медицинском обслуживании, продолжение которых требуют демократы, и сейчас "не время" для переговоров по здравоохранению. Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что демократы должны "возобновить работу правительства", а не жаловаться на реакцию администрации на шатдаун.

Напомним, ранее мы писали, что Офис по вопросам управления и бюджета США приказал федеральным ведомствам подготовить планы массовых увольнений на случай шатдауна.

Также читайте: Трамп встретится с лидерами партий Конгресса на фоне угрозы ''шатдауна''

+4
не при цій владі. Бо як ці почнуть звільняти, так кількість чиновників тільки виросте. А якщо когось і звільнять, то тільки щоб посадити свого кумасватабрата
02.10.2025 15:35 Ответить
+2
Артелейристи, Пуйло дав приказ
02.10.2025 15:23 Ответить
+2
Не пам'ятаю прізвища, жіночка, один з найкращих військових аналітиків, зараз ходить на курси медсестер. Вигнали, бо десь проговорилася, що Трамп - класичний дурень.
02.10.2025 15:24 Ответить
Артелейристи, Пуйло дав приказ
02.10.2025 15:23 Ответить
Треба і Білий Дім зрівняти.
Демократи ващє окуєють.
02.10.2025 15:24 Ответить
Тромб на зустрічі із американськими генералами про линкоры: «И мы реально обсуждаем это. Да, кто-то говорит: "Нет, старая технология". Но я не думаю, что это старая технология, когда смотришь на эти огромные пушки. Огромные, красивые пушки. Поверьте, это не устарело. Мы серьезно рассматриваем это. Линкор - это сталь. Шесть дюймов стали вокруг. Не алюминий. Алюминий - он плавится. Смотрит на ракету и уже начинает плавиться. Ещё за пару миль до удара. Это провал. А те корабли - так больше не делают. Но вы посмотрите: вашему министру это нравится, и я, знаете, я открыт к этому. Абсолютно».
02.10.2025 16:44 Ответить
Не пам'ятаю прізвища, жіночка, один з найкращих військових аналітиків, зараз ходить на курси медсестер. Вигнали, бо десь проговорилася, що Трамп - класичний дурень.
02.10.2025 15:24 Ответить
Жіночка....
Чоловічок🤔
02.10.2025 15:27 Ответить
баба *****!
02.10.2025 15:30 Ответить
02.10.2025 15:30 Ответить
Тобі більше подобається общєпанятноє: "Ей, жєнщіна-***!" ?
02.10.2025 15:50 Ответить
Фу, ви жінка (?) і пишете матюки, яка огида.
А щодо теми, то пані, або просто жінка було б ок, але не "жіночка".
02.10.2025 15:52 Ответить
Слухай, рускій, ти ніколи не читав листів козацької старшини. У кацапів жєнщіна (баба) - це домашнєє снохачєскоє жівотноє. В українській цивілізації, як і у, скажімо, етрусків, жінка рулить.
02.10.2025 16:03 Ответить
перш ніж навалювати на трампа, подумайте!
а, чи ви не бажаєте звільнити дві треті наших чиновників, нероб, дармоїдів, паразитів на нашій шиї?
02.10.2025 15:28 Ответить
не при цій владі. Бо як ці почнуть звільняти, так кількість чиновників тільки виросте. А якщо когось і звільнять, то тільки щоб посадити свого кумасватабрата
02.10.2025 15:35 Ответить
Но рижу потвору за шию потримати бажаючих більше.
02.10.2025 15:49 Ответить
Американських "нероб і дармоїдів" скуповує Британія. Оптом. Це вже явище.
02.10.2025 15:53 Ответить
Рыжая псина не способна придумать такой план, как и его дегенеративная команда.
02.10.2025 15:30 Ответить
Мабуть, пропустять зарплату ті, хто ще бороду не збрив. Беручи до уваги рівень профпридатності нинішньої верхівки Пентагону, цей критерій найбільш є ймовірним
02.10.2025 15:31 Ответить
Побузят і все ввійде в свою колію
02.10.2025 15:31 Ответить
Я бы начала с Дональда Фредовича...
02.10.2025 15:33 Ответить
все правильно він робить, там 90% дармоїдів, важливих робітників не звільнять непереживайте вже так як за своїх
02.10.2025 15:46 Ответить
Дармоїдка, бо назвала когось дурнем? А хтось почув?
02.10.2025 15:54 Ответить
 
 