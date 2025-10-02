Белый дом начнет массово увольнять сотрудников через "день-два", - Politico

Директор Офиса управления и бюджета Расс Воут сообщил республиканцам в Палате представителей, что администрация Дональда Трампа начнет массовые сокращения, или увольнения, федеральных работников "за день-два".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Это сообщение было сделано во время закрытого разговора в среду и подтверждено четырьмя анонимными источниками. Угрозы Воута и Президента Дональда Трампа имеют целью нанести максимальный удар по демократам во время шатдауна (приостановление работы правительства). Администрация настаивает, что сокращения являются неизбежными последствиями того, что демократы "остановили работу правительства". Пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт заявила, что президент поручил выявить, где можно провести сокращения.

Воут предупредил, что военнослужащие пропустят зарплаты, начиная с 15 октября, если правительство не будет работать. Республиканские лидеры откладывают голосование за законопроект о выплате военным, чтобы сохранить рычаг влияния на демократов. Деньги также заканчиваются для программы питания для малообеспеченных матерей и младенцев, известной как WIC.

Некоторые республиканцы, в частности Блейк Мур и Брайан Бабин, выразили обеспокоенность по поводу увольнения федеральных работников и потенциального влияния на научное сообщество и национальные исследовательские лаборатории.

Спикер Майк Джонсон заявил, что требуются серьезные реформы налоговых льгот по Закону о доступном медицинском обслуживании, продолжение которых требуют демократы, и сейчас "не время" для переговоров по здравоохранению. Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что демократы должны "возобновить работу правительства", а не жаловаться на реакцию администрации на шатдаун.

Напомним, ранее мы писали, что Офис по вопросам управления и бюджета США приказал федеральным ведомствам подготовить планы массовых увольнений на случай шатдауна.

