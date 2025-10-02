УКР
Білий дім почне масово звільняти співробітників за "день-два", - Politico

Білий дім почне масово звільняти співробітників

Директор Офісу управління та бюджету Расс Воут повідомив республіканцям у Палаті представників, що адміністрація Дональда Трампа розпочне масові скорочення, або звільнення, федеральних працівників "за день-два".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Politico.

Це повідомлення було зроблено під час закритої розмови в середу і підтверджене чотирма анонімними джерелами. Погрози Воута та Президента Дональда Трампа мають на меті завдати максимального удару по демократах під час шатдауну (призупинення роботи уряду). Адміністрація наполягає, що скорочення є неминучими наслідками того, що демократи "зупинили роботу уряду". Прессекретарка Білого дому Кароліна Лівітт заявила, що президент доручив виявити, де можна провести скорочення.

Воут попередив, що військовослужбовці пропустять зарплати, починаючи з 15 жовтня, якщо уряд не працюватиме. Республіканські лідери відкладають голосування за законопроєкт про виплату військовим, щоб зберегти важіль впливу на демократів. Гроші також закінчуються для програми харчування для малозабезпечених матерів та немовлят, відомої як WIC.

Деякі республіканці, зокрема Блейк Мур та Брайан Бабін, висловили занепокоєння щодо звільнення федеральних працівників та потенційного впливу на наукову спільноту та національні дослідницькі лабораторії.

Спікер Майк Джонсон заявив, що вимагаються серйозні реформи податкових пільг за Законом про доступне медичне обслуговування, продовження яких вимагають демократи, і зараз "не час" для переговорів щодо охорони здоров'я. Віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що демократи повинні "відновити роботу уряду", а не скаржитися на реакцію адміністрації на шатдаун.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Офіс з питань управління та бюджету США наказав федеральним відомствам підготувати плани масових звільнень на випадок шатдауну.

Також читайте: Трамп зустрінеться з лідерами партій Конгресу на тлі загрози ’"шатдауну"

Топ коментарі
+5
не при цій владі. Бо як ці почнуть звільняти, так кількість чиновників тільки виросте. А якщо когось і звільнять, то тільки щоб посадити свого кумасватабрата

02.10.2025 15:35 Відповісти
+3
Я бы начала с Дональда Фредовича...

02.10.2025 15:33 Відповісти
+2
Артелейристи, Пуйло дав приказ

02.10.2025 15:23 Відповісти
Артелейристи, Пуйло дав приказ

02.10.2025 15:23 Відповісти
Треба і Білий Дім зрівняти.
Демократи ващє окуєють.

02.10.2025 15:24 Відповісти
Тромб на зустрічі із американськими генералами про линкоры: «И мы реально обсуждаем это. Да, кто-то говорит: "Нет, старая технология". Но я не думаю, что это старая технология, когда смотришь на эти огромные пушки. Огромные, красивые пушки. Поверьте, это не устарело. Мы серьезно рассматриваем это. Линкор - это сталь. Шесть дюймов стали вокруг. Не алюминий. Алюминий - он плавится. Смотрит на ракету и уже начинает плавиться. Ещё за пару миль до удара. Это провал. А те корабли - так больше не делают. Но вы посмотрите: вашему министру это нравится, и я, знаете, я открыт к этому. Абсолютно».

02.10.2025 16:44 Відповісти
Не пам'ятаю прізвища, жіночка, один з найкращих військових аналітиків, зараз ходить на курси медсестер. Вигнали, бо десь проговорилася, що Трамп - класичний дурень.

02.10.2025 15:24 Відповісти
Жіночка....
Чоловічок🤔

02.10.2025 15:27 Відповісти
баба *****!

02.10.2025 15:30 Відповісти

02.10.2025 15:30 Відповісти
Тобі більше подобається общєпанятноє: "Ей, жєнщіна-***!" ?

02.10.2025 15:50 Відповісти
Фу, ви жінка (?) і пишете матюки, яка огида.
А щодо теми, то пані, або просто жінка було б ок, але не "жіночка".

02.10.2025 15:52 Відповісти
Слухай, рускій, ти ніколи не читав листів козацької старшини. У кацапів жєнщіна (баба) - це домашнєє снохачєскоє жівотноє. В українській цивілізації, як і у, скажімо, етрусків, жінка рулить.

02.10.2025 16:03 Відповісти
Я не звертатиму на маячню про "рускій", але як решта тобою написаного стосується мого зауваження?

02.10.2025 17:22 Відповісти
перш ніж навалювати на трампа, подумайте!
а, чи ви не бажаєте звільнити дві треті наших чиновників, нероб, дармоїдів, паразитів на нашій шиї?

02.10.2025 15:28 Відповісти
не при цій владі. Бо як ці почнуть звільняти, так кількість чиновників тільки виросте. А якщо когось і звільнять, то тільки щоб посадити свого кумасватабрата

02.10.2025 15:35 Відповісти
Но рижу потвору за шию потримати бажаючих більше.

02.10.2025 15:49 Відповісти
Американських "нероб і дармоїдів" скуповує Британія. Оптом. Це вже явище.

02.10.2025 15:53 Відповісти
Рыжая псина не способна придумать такой план, как и его дегенеративная команда.

02.10.2025 15:30 Відповісти
Мабуть, пропустять зарплату ті, хто ще бороду не збрив. Беручи до уваги рівень профпридатності нинішньої верхівки Пентагону, цей критерій найбільш є ймовірним

02.10.2025 15:31 Відповісти
Побузят і все ввійде в свою колію

02.10.2025 15:31 Відповісти
Я бы начала с Дональда Фредовича...

02.10.2025 15:33 Відповісти
все правильно він робить, там 90% дармоїдів, важливих робітників не звільнять непереживайте вже так як за своїх

02.10.2025 15:46 Відповісти
Дармоїдка, бо назвала когось дурнем? А хтось почув?

02.10.2025 15:54 Відповісти
 
 