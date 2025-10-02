Білий дім почне масово звільняти співробітників за "день-два", - Politico

Директор Офісу управління та бюджету Расс Воут повідомив республіканцям у Палаті представників, що адміністрація Дональда Трампа розпочне масові скорочення, або звільнення, федеральних працівників "за день-два".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Politico.

Це повідомлення було зроблено під час закритої розмови в середу і підтверджене чотирма анонімними джерелами. Погрози Воута та Президента Дональда Трампа мають на меті завдати максимального удару по демократах під час шатдауну (призупинення роботи уряду). Адміністрація наполягає, що скорочення є неминучими наслідками того, що демократи "зупинили роботу уряду". Прессекретарка Білого дому Кароліна Лівітт заявила, що президент доручив виявити, де можна провести скорочення.

Воут попередив, що військовослужбовці пропустять зарплати, починаючи з 15 жовтня, якщо уряд не працюватиме. Республіканські лідери відкладають голосування за законопроєкт про виплату військовим, щоб зберегти важіль впливу на демократів. Гроші також закінчуються для програми харчування для малозабезпечених матерів та немовлят, відомої як WIC.

Деякі республіканці, зокрема Блейк Мур та Брайан Бабін, висловили занепокоєння щодо звільнення федеральних працівників та потенційного впливу на наукову спільноту та національні дослідницькі лабораторії.

Спікер Майк Джонсон заявив, що вимагаються серйозні реформи податкових пільг за Законом про доступне медичне обслуговування, продовження яких вимагають демократи, і зараз "не час" для переговорів щодо охорони здоров'я. Віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що демократи повинні "відновити роботу уряду", а не скаржитися на реакцію адміністрації на шатдаун.

