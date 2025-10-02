Ущерб от "июльских поправок" к НАБУ и САП частично нейтрализован, - еврокомиссар Кос

Еврокомиссар по вопросам расширения и соседства Марта Кос заявила, что вред, нанесенный антикоррупционным реформам в Украине июльскими законодательными изменениями по НАБУ и САП, почти устранен.

Об этом Кос сказала в интервью "Интерфакс-Украина"

В то же время она подчеркнула, что доверие международных инвесторов и некоторых партнеров нуждается в восстановлении. "В июле мы четко увидели, насколько хрупкими могут быть некоторые реформы, и почему так важно защищать фундаментальные основы. Нанесенный ущерб был ликвидирован, но еще не на 100%, и правительство это знает", - отметила она.

Еврокомиссар подчеркнула, что ключевым остается обеспечение независимости антикоррупционных органов. По ее словам, персонал и руководство НАБУ и САП должны работать без давления, а их деятельность должна цениться и должным образом вознаграждаться.

Кос напомнила, что Украина за последнее десятилетие достигла заметного прогресса в борьбе с коррупцией, однако "этот импульс нельзя терять". Она также обратила внимание на необходимость реализации дорожной карты верховенства права в рамках переговоров о вступлении в ЕС.

Вместе с тем, по ее словам, июльские события вызвали потерю доверия со стороны стран-членов ЕС, финансовых институтов и потенциальных инвесторов. "До и после Конференции по восстановлению в Риме я призывала компании во Франции, Нидерландах и других странах готовиться к инвестициям. Но теперь существуют беспокойства, и это доверие необходимо восстанавливать", - сказала Кос.

