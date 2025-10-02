РУС
Ущерб от "июльских поправок" к НАБУ и САП частично нейтрализован, - еврокомиссар Кос

Марта Кос

Еврокомиссар по вопросам расширения и соседства Марта Кос заявила, что вред, нанесенный антикоррупционным реформам в Украине июльскими законодательными изменениями по НАБУ и САП, почти устранен.

Об этом Кос сказала в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

В то же время она подчеркнула, что доверие международных инвесторов и некоторых партнеров нуждается в восстановлении. "В июле мы четко увидели, насколько хрупкими могут быть некоторые реформы, и почему так важно защищать фундаментальные основы. Нанесенный ущерб был ликвидирован, но еще не на 100%, и правительство это знает", - отметила она.

Еврокомиссар подчеркнула, что ключевым остается обеспечение независимости антикоррупционных органов. По ее словам, персонал и руководство НАБУ и САП должны работать без давления, а их деятельность должна цениться и должным образом вознаграждаться.

Кос напомнила, что Украина за последнее десятилетие достигла заметного прогресса в борьбе с коррупцией, однако "этот импульс нельзя терять". Она также обратила внимание на необходимость реализации дорожной карты верховенства права в рамках переговоров о вступлении в ЕС.

Вместе с тем, по ее словам, июльские события вызвали потерю доверия со стороны стран-членов ЕС, финансовых институтов и потенциальных инвесторов. "До и после Конференции по восстановлению в Риме я призывала компании во Франции, Нидерландах и других странах готовиться к инвестициям. Но теперь существуют беспокойства, и это доверие необходимо восстанавливать", - сказала Кос.

треба було нейтралізувати всіх учасників,бо від них як раз і є сама шкода без прибутку....
02.10.2025 16:03 Ответить
зепідароригі на чолі з ішаком Оманським срали на європейські цінності, ці істоти у руля втратили землю під ногами та пакуються спізженим баблом поки невдавляться!!!
02.10.2025 17:04 Ответить
Буде "Павук (и)" https://youtu.be/xedXduXSAj8
02.10.2025 16:23 Ответить
увімкнувши диктатора гідрант вимкнув довіру Заходу до української влади.
02.10.2025 16:23 Ответить
Значить Зеленському випишуть в ЄС чергових ''підзатильників''.

А хто від того найбільше постраждає.?

Звичайно ''мудрий'' Український народ - який саме під час війни проти москальських окупантів - обрав до влади банду Єрмака-Зеленського-Міндіча.
02.10.2025 16:44 Ответить
 
 