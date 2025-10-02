Шкода від "липневих правок" до НАБУ і САП ще не ліквідована на 100%, - єврокомісарка Кос

Єврокомісарка з питань розширення та сусідства Марта Кос заявила, що шкода, завдана антикорупційним реформам в Україні липневими законодавчими змінами щодо НАБУ та САП, майже усунута.

Про це Кос сказала в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна"

Водночас вона наголосила, що довіра міжнародних інвесторів та деяких партнерів потребує відновлення. "У липні ми чітко побачили, наскільки крихкими можуть бути деякі реформи, і чому так важливо захищати фундаментальні основи. Завдана шкода була ліквідована, але ще не на 100%, і уряд це знає", - зазначила вона.

Єврокомісарка підкреслила, що ключовим залишається забезпечення незалежності антикорупційних органів. За її словами, персонал і керівництво НАБУ та САП мають працювати без тиску, а їхня діяльність повинна цінуватися і належно винагороджуватися.

Кос нагадала, що Україна за останнє десятиліття досягла помітного прогресу у боротьбі з корупцією, проте "цей імпульс не можна втрачати". Вона також звернула увагу на необхідність реалізації дорожньої карти верховенства права в межах переговорів про вступ до ЄС.

Разом з тим, за її словами, липневі події спричинили втрату довіри з боку країн-членів ЄС, фінансових інституцій і потенційних інвесторів. "До і після Конференції з відновлення в Римі я закликала компанії у Франції, Нідерландах та інших країнах готуватися до інвестицій. Але тепер існують занепокоєння, і цю довіру необхідно відновлювати", - сказала Кос.

