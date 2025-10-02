На фронте зафиксировано 102 боестолкновения, больше всего - на Покровском и Новопавловском направлениях, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 102 боестолкновения.

Боевые действия на севере

От артиллерийских обстрелов с территории РФ пострадали приграничные населенные пункты, в частности Прогресс Черниговской области; Ходино, Бобылевка, Бояро-Лежачи Сумской области. Авиационному удару подвергся населенный пункт Хотень.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили две атаки россиян, еще одно боестолкновение продолжается. Противник с начала суток нанес четыре авиационных удара, сбросил восемь управляемых авиационных бомб и совершил 86 артиллерийских обстрелов, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины остановили шесть атак врага в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Каменка и в сторону населенных пунктов Колодязное, Нововасильевка. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Купянском направлении агрессор трижды осуществлял штурмовые действия в направлении населенных пунктов Купянск и Богуславка.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала пять раз вблизи населенных пунктов Колодязи, Шандриголово, Торское и в сторону населенного пункта Дробышево. Два боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении Силы обороны отбили три атаки противника вблизи Ямполя и Ивано-Дарьевки, еще два боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении оккупанты совершили две попытки продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Часов Яр и Предтечино.

На Торецком направлении в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Торецк, Щербиновка, Иванополье, Александро-Калиново, Русин Яр и Полтавка наши воины остановили 11 наступательных действий врага.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 28 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Владимировка, Червоный Лиман, Проминь, Зверево, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Молодецкое, Орехово, Новоукраинка и в направлении Покровска, Филиала. Силы обороны сдерживают натиск противника и остановили уже 27 атак.

Сегодня на Новопавловском направлении враг 19 раз атаковал в районах населенных пунктов Новохатское, Камышеваха, Сосновка, Нововасильевское, Январское, Березовое. Восемь боестолкновений продолжаются до сих пор.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении зафиксировано четыре боестолкновения в районе населенного пункта Полтавка, два из них до сих пор продолжаются.

На Ореховском направлении произошло три боестолкновения - противник пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Пятихатки и Лобково. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Малокатериновка, Григорьевка и Новоукраинка.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили три вражеские атаки в направлении Антоновского моста.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.

